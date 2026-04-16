Skild AI adquiere la división de automatización robótica de Zebra Technologies

PITTSBURGH--(BUSINESS WIRE)--Skild AI acaba de anunciar la adquisición del negocio de automatización robótica de Zebra Technologies, incluida su plataforma de coordinación Symmetry Fulfillment.

Skild Brain, el primer software de IA “omnibodied” del sector, diseñado para funcionar sin necesidad de conocer a priori la forma exacta del robot, puede controlar cualquier robot, en cualquier tarea y en cualquier entorno de almacén. Gracias a la plataforma de orquestación Symmetry de Zebra, probada en condiciones reales, ahora cuenta con la infraestructura necesaria para implementar y orquestar flotas completas de robots equipados con Skild Brain a escala empresarial.

De la automatización fragmentada a la inteligencia orquestada: hoy en día, los robots de almacén se programan tarea por tarea, y tienen la limitación de funcionar con un hardware específico. Si se cambia el robot, prácticamente hay que empezar desde cero. Skild Brain se creó para acabar con esa dependencia, generalizándose a humanoides, robots móviles y brazos industriales sin necesidad de volver a entrenarlos. Symmetry, que ya ha demostrado su eficacia en algunos de los entornos logísticos más exigentes del mundo, coordina esos robots en tiempo real junto con los trabajadores de primera línea. Cada nueva implementación alimenta las bases de datos de Skild Brain, lo que lo hace cada vez más inteligente en todos los entornos en los que opera.

Juntos, forman algo que no existía hasta ahora: una capa inteligente capaz de gestionar todo un almacén, independientemente de los robots que lo integren.

Transformar los almacenes existentes en sinfonías de autonomía: los operadores logísticos ya no tendrán que diseñar sus almacenes en función de sus robots ni trabajar con varios socios, cada uno de los cuales aporta solo una parte de la solución automatizada. La adquisición por parte de Skild AI de la división de automatización robótica de Zebra dará lugar a la primera organización capaz de ofrecer una solución de automatización integral para almacenes: humanoides para la recogida y colocación, perros robóticos para la inspección, brazos robóticos para el embalaje, robots móviles autónomos (AMR) para el movimiento de materiales y una capa de coordinación para controlarlo todo.

Skild AI pasó de cero a generar unos 30 millones de dólares en ingresos en solo unos meses en 2025 y ahora está en condiciones de ampliar las implementaciones empresariales a un ritmo que parecía imposible. Skild AI desarrollará soluciones integrales para almacenes, acelerando el ritmo de las implementaciones a una velocidad sin precedentes en el sector actual de la robótica con IA.

En sus propias palabras:

“La automatización de los almacenes sigue estando muy fragmentada, y los enfoques tradicionales resultan insuficientes en la mayoría de los escenarios reales, lo que supone un obstáculo fundamental para alcanzar una verdadera eficiencia operativa. Derribar y reconstruir los almacenes para adaptarlos a robots preprogramados simplemente no es una solución económicamente viable. Al combinar la plataforma de coordinación entre humanos y robots de Zebra con el cerebro ‘omnibodied’ de Skild AI, estamos preparados para transformar el aspecto de la automatización de manera integral en los almacenes actuales. La capa de coordinación de Zebra incorpora a los humanos junto con la visión de Skild AI de ‘cualquier robot, cualquier tarea, un único cerebro’, convirtiendo los almacenes en sinfonías vivas de autonomía humana y mecánica”, declaró Deepak Pathak, director ejecutivo de Skild AI.

“La falta de agarre automatizado y de manipulación compleja sigue ralentizando los almacenes. El Skild Brain, junto con la solución de persona a mercancía de Zebra, probada y demostrada, convertirá los almacenes en centros de hipereficiencia”, declaró Abhinav Gupta, presidente de Skild AI.

Acerca de Skild AI: Fundada en 2023, Skild AI desarrolla un modelo básico de uso general para la robótica. Con el respaldo de SoftBank Group, NVIDIA Ventures, Macquarie Capital (entidades administradas por Macquarie Capital), Jeff Bezos, Sequoia Capital, Lightspeed, Coatue, Felicis y otros, la empresa está valorada en más de 14 000 millones de dólares. Cuenta con oficinas en Pittsburgh, el área de la Bahía de San Francisco y Bangalore.

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