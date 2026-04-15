Tide et l’agent de rinçage Downy sont nommés partenaires officiels de la LNH en matière de lessive

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Aujourd’hui, à l’occasion de la Journée nationale de la lessive, Procter & Gamble et la Ligue nationale de hockey (LNH) ont annoncé que Tide et l’agent de rinçage Downy ont été nommés partenaires officiels de la LNH en matière de lessive. Ce partenariat canadien de plusieurs années unit deux marques de confiance au public sportif le plus passionné du pays, offrant des produits de lessive de qualité supérieure aux amateurs de hockey et aux familles partout au pays.

Tide et l’agent de rinçage Downy ont été nommés partenaires officiels de la LNH en matière de lessive Share

« Ce partenariat reflète notre engagement à soutenir ce qui compte le plus pour les familles canadiennes et pour les familles de hockey : garder l’équipement prêt pour le match », a déclaré Mike Hartman, vice-président principal, Soins des tissus et entretien ménager, P&G Canada. « Les produits Tide et l’agent de rinçage Downy sont formulés pour la performance, s’attaquant à la transpiration, aux taches et aux odeurs profondes qui viennent avec le sport. Nous sommes fiers de faire partie de la communauté de la LNH pour offrir des solutions pour une lessive propre et fraîche, en un seul lavage. »

« Avec les éliminatoires de la Coupe Stanley qui approchent, il n’y a pas de meilleur moment pour accueillir Tide et l’agent de rinçage Downy dans la famille de la LNH », a déclaré Kyle McMann, vice-président principal, Développement des affaires, LNH. « Alors que la saison entre dans sa période la plus intense, ce partenariat apportera le pouvoir nettoyant fiable de deux marques emblématiques pour garder les tenues des partisans fraîches lorsqu’ils viennent encourager leurs équipes préférées. » En tant que partenaires officiels de la lessive, Tide et l’agent de rinçage Downy seront intégrés aux initiatives de marketing et d’engagement des partisans de la LNH au Canada, offrant aux Canadiens les produits qui permettent de garder l’équipement de hockey prêt pour le match, semaine après semaine.

FAQS

Qu’est-ce qui rend l’agent de rinçage Downy unique?

L’agent de rinçage Downy ne fait pas que masquer les odeurs, il élimine activement les odeurs profondes à la source. Au lieu de masquer les mauvaises odeurs, il les rince, laissant les vêtements plus frais et plus doux en un seul lavage.

L’agent de rinçage Downy est formulé pour décomposer et éliminer les odeurs à la source, en un seul lavage! Il fonctionne sur tous les tissus, y compris l’équipement de hockey. Il ne fait pas que masquer les odeurs, il les rince, laissant les vêtements plus frais et plus doux en un seul lavage.

Pourquoi est-ce important pour l’équipement de hockey?

L’équipement de hockey absorbe la transpiration et les odeurs que les détergents ordinaires ne peuvent éliminer complètement. L’agent de rinçage Downy s’attaque aux odeurs tenaces et incrustées qui persistent dans les tissus de sport, pour que votre équipement reste frais entre les lavages.

Comment les capsules Tide Oxi MAX s’attaquent-t-elles aux taches sur l’équipement de hockey?

La formule Oxi MAX contient 42 % de surfactifs nettoyants pour éliminer les taches tenaces comme la graisse même en eau froide et 15 % de surfactifs non ioniques pour s’attaquer aux saletés corporelles. La formule a été testée contre 22 taches différentes dans un large éventail de tissus, de machines et de conditions de lavage pour assurer une performance supérieure contre les taches tenaces.

Comment Tide OXI MAX combat-il la transpiration et les autres odeurs?

En ajoutant 15 % de surfactifs non ioniques et une technologie unique contre les mauvaises odeurs, la formule élimine efficacement les saletés corporelles et les odeurs de transpiration. La technologie de parfum avancée aide également à capturer les odeurs pendant le lavage, laissant les vêtements plus frais plus longtemps.

Disponibilité

Les capsules Tide PODS OXIMAX et l’agent de rinçage Downy sont offerts en magasin et en ligne partout au pays. Le prix est à la discrétion du détaillant.

Pour en savoir plus :

Veuillez visiter le www.tide.com. Suivez Tide sur TikTok et Instagram (@TideLaundry) pour obtenir des conseils de nettoyage, des mises à jour sur les produits et des histoires sur les nouveaux produits Tide.

Veuillez visiter le www.downy.com

À propos de Procter & Gamble

P&G offre aux consommateurs du monde entier l’un des portefeuilles les plus solides de marques de confiance, de qualité et de premier plan, notamment Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® et Whisper®. Les activités de la communauté de P&G sont réparties dans près de 70 pays dans le monde. Visitez le http://www.pg.com pour obtenir les toutes dernières nouvelles et pour tout savoir au sujet de P&G et de ses marques.

À propos de la LNH

La Ligue nationale de hockey (LNH), fondée en 1917, compte 32 clubs membres. Chaque équipe reflète la composition internationale de la Ligue avec des joueurs de plus de 20 pays représentés, tous en compétition pour le trophée historique le plus apprécié dans le domaine des sports professionnels : la coupe Stanley. Chaque année, la LNH divertit plus de 670 millions de partisans dans les arénas et par l’intermédiaire de ses partenaires à la télévision et à la radio nationales; plus de 191 millions d’abonnés – comptes de la Ligue, de l’équipe et des joueurs combinés – sur Facebook, X, Instagram, Snapchat, TikTok et YouTube; et plus de 100 millions de partisans en ligne sur NHL.com. La Ligue diffuse des matchs dans plus de 250 pays et territoires par l’intermédiaire de ses détenteurs de droits, y compris ESPN, TNT Sports et NHL Network aux États-Unis; Prime Video, Sportsnet et TVA Sports au Canada; et par l’intermédiaire de SiriusXM NHL Network Radio™, Sports USA et TuneIn; et rejoint les partisans du monde entier avec des matchs qui peuvent être diffusés en continu dans près de 200 pays et territoires (énumérés ici) sur NHL.TV sur DAZN.

Les partisans sont engagés dans les actifs numériques de la Ligue sur les appareils mobiles par l’entremise de l’application gratuite de la LNH, sur neuf plateformes de médias sociaux, sur SiriusXM NHL Network Radio™ et sur NHL.com, offerts en huit langues et offrant un accès sans précédent aux statistiques des joueurs et des équipes ainsi qu’aux feuilles de match de chaque match de saison régulière et des séries éliminatoires datant de la création de la Ligue. NHL Productions développe une programmation originale captivante qui offre un accès sans précédent aux joueurs, aux entraîneurs et au personnel de la Ligue et de l’équipe pour la distribution sur les plateformes sociales et numériques de la LNH.

La LNH s’engage à bâtir des communautés saines et dynamiques en utilisant le hockey pour célébrer les partisans de toutes races, couleurs, religions, origines nationales, identité de genre, âge, orientation sexuelle et statut socio-économique. La plateforme d’impact social de la LNH, NHL Unites, réaffirme que la politique officielle du sport est celle de l’inclusion sur la glace, dans les vestiaires, les salles de conseil et les gradins. Pour plus de renseignements, visitez le NHL.com⁄fr