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Rue Gilt Groupe将Riskified身份智能整合至客户服务体验

联合创新将实时身份风险洞察融入客户体验工作流程，从而加速服务可信客户，并减少欺诈和政策滥用行为

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 电子商务欺诈和风险情报领域的领导者Riskified (NYSE: RSKD)今日宣布，与高端奢侈品折扣电商公司Rue Gilt Groupe (RGG)达成创新导向型合作伙伴关系，将具备风险感知能力的身份智能应用到RGG的客户体验中，实现服务升级。通过将Riskified的实时身份风险评分直接整合到客户服务工作流程中，RGG让客服人员能够即时区分忠实会员和恶意滥用者，在为可信客户提供更优质体验的同时，精准降低欺诈和滥用行为造成的损失。

多年来，客户体验(CX)领导者一直面临两难抉择：要么提供即时解决方案以提升客户忠诚度，要么实施严格规则来遏制不断增加的欺诈退款申请和退货滥用行为。生成式AI的兴起进一步加剧了这一挑战，该技术通过合成身份、篡改照片、语音仿冒和更具诱导性的社会工程话术，为不法分子提供了可乘之机。

Riskified身份智能填补了这一空白，将公司的政策滥用预防功能（包括Policy Protect）延伸至客户服务工作流程，直接嵌入客服人员使用的客户关系管理(CRM)或服务控制台。该身份聚类解决方案依托身份引擎解析全球商户网络中的超过50亿笔历史交易，能够提供高置信度的身份信息，揭示每封邮件、每笔订单、每个账户、地址、索赔申请和电话号码背后的唯一身份。数据显示，13%的多索赔身份在多个商户平台均有活动，且这类身份平均拥有的账户数比无索赔身份多7倍。这使得从网络视角识别身份成为检测重复和协同滥用行为的关键。

当客户联系客服中心提出退款申请或高风险请求（如包裹改派）时，客服人员可实时获取身份风险评分。这让工作人员能立即掌握风险信号和请求者的可信度，帮助他们在当下做出更快、更准确的决策。随着越来越多大企业在客户服务一线部署AI客服，实时身份风险的重要性愈发凸显。它既能防范恶意操作和滥用，又能减少误判给客户满意度带来的负面影响。

Rue Gilt Groupe会员体验高级副总裁Maria Vargas表示：“当你确切知道正在与谁打交道时，就无需在保护业务和取悦客户之间做出选择。Riskified的身份智能让我们能够更好地同时实现这两个目标。通过将Riskified的风险和身份洞察直接接入Zendesk服务控制台，我们让一线团队有信心为最有价值的会员提供即时解决方案，同时对隐藏在虚假或被盗账户背后的惯犯滥用者施加必要限制，遏制其行为。”

Riskified身份智能已经带来了显著的运营效益。使用Riskified的Policy Protect解决方案的商户，通过低风险身份的决策流程自动化和为高风险案例提供明确指引，使投诉率最高下降了30%，在部分案例中退款和退货成本减少了7位数。

这凸显了政策滥用行为的集中性。借助Riskified Policy Protect，Amazon旗下智能家居安防系统Ring发现，每年有600人造成超过400万美元的滥用损失，其中一些人每年的违规金额高达15万美元。这表明，一小撮惯犯就能造成巨大损失。点击此处阅读Amazon Ring的成功案例。

Riskified首席营销官Jeff Otto表示：“零售业的未来在于，既要为忠实客户提供便捷、卓越的体验，又要防范日益复杂的滥用行为。我们与Rue Gilt Groupe的合作代表了客户体验的下一个发展阶段。借助具备风险感知能力的身份智能，无论是人工还是AI客服团队，都能立即为可信客户提供服务、加快问题解决，同时阻止恶意行为。每一次交互都依托网络规模的智能系统，以最大化客户终身价值，防止收入流失。”

敬请参加风险感知型客户体验变革(The Risk-Aware CX Revolution)网络研讨会，直播时间为2026年4月23日（周四），也可随时点播。了解Riskified身份智能如何帮助客服团队实时了解交互对象身份，助力商户加速服务可信客户、拦截惯犯滥用者并保护收入，以及Rue Gilt Groupe如何改造其客户服务工作流程。

关于Rue Gilt Groupe

Rue Gilt Groupe是领先的折扣电商投资组合公司，以超值价格将超过3500万会员与备受追捧的设计师品牌相连。旗下两大互补品牌Rue La La和Gilt运用世界一流的商品推广、技术和营销手段，为品牌合作伙伴提供战略支持，并每日激发会员的购物热情。我们的零售模式为线上购物注入活力，提供当代消费者所需的顶级体验。

关于Riskified

Riskified (NYSE:RSKD)使企业能够通过巧妙应对风险来释放电子商务的成长潜力。许多全球最大的品牌和在线销售的上市公司都依赖Riskified确保防范退单纠纷，大规模打击欺诈和政策滥用，并提高客户保留率。Riskified人工智能驱动的欺诈和风险情报平台由庞大的电子商务风险分析师、数据科学家和研究人员团队开发和管理。该平台分析每次互动背后的个体，以提供实时决策和基于身份的强大洞察力。如需了解更多信息，请访问riskified.com

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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企业传播：
Cristina Dinozo
高级传播总监
press@riskified.com

投资者关系：
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