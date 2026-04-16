南非廣告公司Boundless運用Luma Agents推出Mazda首支AI製作廣告

加州帕羅奧圖--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Luma AI今日宣布，位於南非約翰尼斯堡的獨立創意廣告公司Boundless已用Luma Agents（Luma 的AI驅動創意工作流程系統）製作Mazda首支由AI製作的廣告。該專案從最初的簡報到最終核准，不到兩週即完成，象徵AI原生工作流程應用於廣告製作邁出了重要一步。作為此次合作的一部分，Boundless也與Luma簽署協議，將Luma的AI技術整合至其未來客戶專案的創意工作流程中。

該專案對Boundless及整個廣告業而言都是一個里程碑，展現了AI原生工作流程如何協助廣告公司在壓縮製作時程的同時，兼顧創意品質、品牌一致性與營運監管。

此次行銷活動旨在迎接Mazda MX-5重返南非市場。這支傳承主題的影片採用固定鏡頭，隨著一位位駕駛者在同一場景中依序駛過，帶領觀眾穿越數十年時光（從1980年代末一路來到今日）捕捉駕駛這款全球最暢銷雙座敞篷跑車所帶來的持久駕駛樂趣。

儘管在畫面上顯得簡潔優雅，但該構想若透過傳統製作方式執行將會極為複雜，需要多個世代的MX-5車款、大規模選角、特定時代的廠景設定，以及大量的視覺特效工作。透過使用Luma Agents，Boundless得以在統一的工作流程中，從概念開發想推進到視覺創作、剪輯與精修，減少流程交接，加速核准速度，同時保留了創意構想的企圖心，而非迫受限於傳統製作。

該專案凸顯了AI不僅能支援更快速的製作，也能實現更具野心的創意執行。對Boundless而言，這也證明了獨立廣告公司如何透過支援速度與工藝的AI驅動工作流程，承接規模更大、更複雜的任務。

Mazda南非行銷與傳播總監Deolinda Da Costa表示：「這個專案讓我們能夠以一種仍能體現 Mazda的Jinba Ittai（人馬一體）價值的方式來探索AI的可能性，在駕駛與車輛之間建立強烈而富情感的『合一體感』。創新一直是Mazda哲學的核心，但技術必須始終突顯任何車輛體驗背後的本質情感。透過與Boundless和Luma 合作，我們得以更具創意與彈性的方式思考，同時確保Mazda MX-5的故事以及駕駛這款經典性Mazda車款的樂趣，始終是作品的核心。」

Luma歐洲、中東及非洲地區負責人Jason Day表示：「Boundless為Mazda所做的作品，展現了當創意野心與一個為構思、速度、迭代與控制而打造的技術工作流程相結合時，所能實現的可能性。透過Luma Agents，團隊在不到兩週的時間內，就從概念發展到獲得核准的行銷活動，同時在整個過程中保持了Mazda品牌精神。這是一個極具說服力的案例，說明獨立創意廣告代理商如何能夠以更精實、更有能力的團隊，更快、更有效率地創造出更大、更複雜的創意，同時不犧牲創意品質。」

Boundless執行長Paul Jackson表示：「對像Boundless這樣的獨立廣告代理商而言，機會在於以更聰明、更具擴展性的方式做出有企圖心的作品。Luma Agents幫助我們壓縮製作時程與降低製作複雜性，同時沒有忽略最重要的事：構想的強度、執行的品質、我們對工藝的堅持，以及Mazda品牌的一致性。」

關於Luma

Luma總部位於加州帕羅奧圖，致力於建構統一的多模態AI系統，將推理與生成整合於單一模型架構中。其Unified Intelligence平台為能夠規劃並產出端對端創意作品的代理提供動力，應用範圍涵蓋影片、影像與3D內容，服務對象包括頂尖廣告公司、全球企業及娛樂工作室。2025年，Luma推出全球首個推理影片模型Ray3，隨後推出Ray3.14，提供原生1080p輸出與適用於專業工作流程的製作級穩定性。該公司獲得HUMAIN、Andreessen Horowitz、AWS、AMD Ventures、NVIDIA、Amplify Partners、Matrix Partners以及科技與娛樂領域的領先投資者支持。如需更多資訊，請造訪www.lumalabs.ai

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