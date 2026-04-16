L'agenzia sudafricana Boundless realizza il primo spot pubblicitario prodotto con l'intelligenza artificiale per Mazda, utilizzando gli agenti Luma

PALO ALTO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Luma AI oggi ha annunciato che Boundless, agenzia creativa indipendente con sede a Johannesburg, Sudafrica, ha realizzato il primo spot pubblicitario prodotto con l'AI per Mazda utilizzando Luma Agents, il sistema di flussi di lavoro creativo basato sull'intelligenza artificiale di Luma. Realizzato in meno di due settimane dalle istruzioni iniziali all'approvazione finale, il progetto segna un passaggio significativo nell'utilizzo dei flussi di lavoro nativi AI per la produzione commerciale. Nell'ambito della collaborazione, Boundless ha anche firmato un accordo con Luma per integrare le tecnologie di intelligenza artificiale dell'azienda nel suo flusso di lavoro creativo in tutti i futuri progetti per i clienti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.