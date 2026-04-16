A agência sul-africana Boundless entrega o primeiro comercial da Mazda produzido com IA usando o Luma Agents

PALO ALTO, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Luma AI anunciou hoje que a Boundless, uma agência criativa independente com sede em Joanesburgo, África do Sul, produziu o primeiro comercial da Mazda com IA usando o Luma Agents, o sistema de fluxo de trabalho criativo com IA da Luma. Entregue em menos de duas semanas, desde o briefing inicial até a aprovação final, o projeto representa um passo significativo no uso de fluxos de trabalho nativos de IA para produção de comerciais. Como parte da colaboração, a Boundless também firmou um acordo com a Luma para integrar as tecnologias de IA da empresa em seu fluxo de trabalho criativo em futuros projetos para clientes.

O projeto marca um marco tanto para a Boundless quanto para o setor publicitário em geral, demonstrando como fluxos de trabalho nativos de IA podem ajudar as agências a reduzir os prazos de produção, mantendo a qualidade criativa, a consistência da marca e a supervisão operacional.

A campanha apoia o retorno do Mazda MX-5 ao mercado sul-africano. O filme, que remete à história do modelo, acompanha uma câmera fixa enquanto diversos motoristas passam pelo mesmo momento no tempo, levando os espectadores através de décadas — do final dos anos 1980 até os dias atuais — e capturando a alegria duradoura de dirigir o roadster mais vendido do mundo.

Embora elegantemente simples na tela, o conceito teria sido extremamente complexo de executar por meio da produção tradicional, exigindo múltiplas gerações do MX-5, elenco extenso, cenários específicos de época e um trabalho significativo de efeitos visuais. Usando o Luma Agents, a Boundless conseguiu transitar do desenvolvimento do conceito à criação visual, edição e refinamento em um fluxo de trabalho unificado, reduzindo as transferências de responsabilidade e acelerando as aprovações, preservando a ambição da ideia criativa em vez de forçá-la a se conformar às restrições da produção tradicional.

O projeto destaca como a IA pode apoiar não apenas uma produção mais rápida, mas também uma execução criativa mais ambiciosa. Para a Boundless, também demonstra como agências independentes podem assumir projetos maiores e mais complexos por meio de fluxos de trabalho habilitados por IA que priorizam tanto a velocidade quanto a qualidade.

“Este projeto nos permitiu explorar as possibilidades da IA ​​de uma forma que ainda honra o valor da Mazda, Jinba Ittai – criar uma forte ‘unidade’ emocional entre o motorista e a máquina. A inovação sempre foi central para a filosofia da Mazda, mas a tecnologia deve sempre enfatizar a emoção essencial por trás de qualquer experiência com o veículo”, disse Deolinda Da Costa, chefe de Marketing e Comunicação da Mazda África Austral. “Com a Boundless e a Luma, conseguimos pensar de forma mais criativa e flexível, garantindo que a história do Mazda MX-5 e a alegria de dirigir este Mazda icônico permanecessem em primeiro plano.”

“O trabalho da Boundless para a Mazda demonstra o que se torna possível quando a ambição criativa se une a um fluxo de trabalho tecnológico desenvolvido para ideação, agilidade, iteração e controle”, disse Jason Day, diretor da Luma para a região EMEA. “Com o Luma Agents, a equipe passou do conceito à campanha aprovada em menos de duas semanas, mantendo a integridade da marca Mazda durante todo o processo. É um exemplo convincente de como agências criativas independentes podem criar ideias maiores e mais complexas com equipes menores e mais capacitadas, de forma mais rápida e eficiente, sem comprometer a qualidade criativa.”

“Para uma agência independente como a Boundless, a oportunidade é realizar trabalhos ambiciosos de uma maneira mais inteligente e escalável”, disse Paul Jackson, CEO da Boundless. “O Luma Agents nos ajudou a reduzir o cronograma e a complexidade da produção sem perder de vista o que mais importava: a força da ideia, a qualidade da execução, nosso compromisso com a excelência e a integridade da marca Mazda.”

Sobre a Luma

A Luma, com sede em Palo Alto, Califórnia, desenvolve sistemas de IA multimodais unificados que combinam raciocínio e geração em uma única arquitetura de modelo. Sua plataforma Unified Intelligence (Inteligência Unificada) oferece suporte a agentes capazes de planejar e produzir trabalhos criativos completos em vídeo, imagens e 3D, atendendo equipes em importantes agências de publicidade, empresas globais e estúdios de entretenimento. Em 2025, a Luma lançou o Ray3, o primeiro modelo de vídeo com raciocínio do mundo, seguido pelo Ray3.14, que oferece saídas nativas em 1080p e estabilidade de nível profissional para fluxos de trabalho em produção. A empresa conta com o apoio da HUMAIN, Andreessen Horowitz, AWS, AMD Ventures, NVIDIA, Amplify Partners, Matrix Partners e investidores líderes nos setores de tecnologia e entretenimento. Para mais informações, acesse www.lumalabs.ai

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