HYROXとアマズフィット、グローバルな3年間のパートナーシップで連携強化

カリフォルニア州ミルピタス--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- Zepp Health傘下のグローバルなスマートウェアラブルブランドであるアマズフィットは、フィットネスレースの世界シリーズ「HYROX」と新たに3年間のグローバルパートナーシップを締結し、既存の地域協力関係を世界規模の契約へと大きく拡大すると発表しました。

この拡大されたパートナーシップにより、HYROXのアスリートと参加者は、トレーニング、レース、リカバリーの各場面で、より充実した体験を得られるようになります。これは、スマートウォッチ、スマートリング、スマートカメラ、スマートグラス、スマートストラップなどを含む、より幅広い独占提供のパートナーシップの対象となるスマートウェアラブルカテゴリーに加え、アプリ連携による体験、HYROX専用トレーニングモード、一部のパフォーマンスデータ統合によって実現されます。また、パートナーシップの進展に伴い、アマズフィットとHYROXは、ジム、コーチ、競技参加を目指して準備を進める一般アスリートで構成されるHYROX 365トレーニングネットワークを含む、より広範なHYROXエコシステム全体で協力を一層深めていきます。

「HYROXとのパートナーシップを次の段階へと引き上げられることをうれしく思います」と、Zepp HealthのCEO、ウェイン・ファンは述べ、さらに次のようにコメントしています。「HYROXは大きな勢いを築いており、グローバルなフィットネスコミュニティとして急速に拡大しています。このパートナーシップの拡大は、アマズフィットのスマートウェアラブルとコネクテッドトレーニング技術を通じて、HYROXのアスリートと参加者の体験向上に取り組む両社共通の姿勢を示すものです。」

HYROXの共同創業者兼最高マーケティング責任者、モーリッツ・フュルステは次のように述べています。「HYROXは常に、身体を動かすこと、パフォーマンス、そして達成を共有することを軸に、グローバルなコミュニティを築いてきました。世界規模でこのスポーツを拡大し続ける中で、このようなパートナーシップはその歩みを支えるうえで重要な役割を果たします。アマズフィットは、アスリートのトレーニング、レース、リカバリーの在り方を理解しており、準備段階からレース当日、その先に至るまで、コミュニティによりつながった体験を共に生み出すことができます。」

HYROXがグローバルに拡大を続ける中、一貫したレース形式とパフォーマンス重視という共通軸のもと、トップ競技者、熱心なフィットネス愛好家、初参加者まで、多様な層を引きつけています。より体系的で、測定可能で、つながりのあるトレーニング体験への需要も、この成長とともに高まり続けており、アスリートを支援する新たな機会が生まれています。

今回の新たな3年間契約は、アマズフィットとHYROXの関係における重要な節目となり、ハイブリッドレースの進化を支えるという共通の姿勢をさらに強固なものにします。

アマズフィットについて

グローバルなスマートウェアラブルおよびフィットネス分野のリーダーであるアマズフィットは、オランダのホルクムに本社を置くヘルステクノロジー企業ゼップ・ヘルス（NYSE：ZEPP）の一員です。ゼップ・ヘルスは分散型組織として運営されており、アメリカ大陸、ヨーロッパ、アジア、そしてその他の世界各地の市場にわたりチームメンバーと拠点を擁しています。

アマズフィットは、意図を持ったトレーニング、バランスの取れたリカバリー、そして時間をかけた進化を中核に、動きを軸として設計されたスマートウェアラブルを開発しています。現代のトレーニングスタイルに合わせて設計されたアマズフィットは、持久力、筋力、回復を1つの一貫したリズムとして融合し、持続可能な成長をサポートします。

アマズフィットの基盤となっているのが、トレーニング体験を支えるインテリジェンスを開発するゼップです。詳細については、 www.amazfit.com をご覧ください。

HYROXについて

HYROXは、1億人の人生にインスピレーションを与え、影響を及ぼすことを目的に設計されたイベント、トレーニング、コーチングのグローバル・エコシステムです。8回の1kmランと8つのワークアウト・ステーションから成る独自のレース形式を基盤としており、フィットネス競技におけるゴールドスタンダードを確立し、オリンピック種目としての承認を目指しています。トレーニングと競技の持つ変革力を通じて世界中のジムコミュニティをつなぐことで、HYROXはフィットネスの文化的中核となっています。

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