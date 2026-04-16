HYROX und Amazfit festigen ihre Allianz durch eine weltweite dreijährige Partnerschaft

MILPITAS, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--Amazfit, eine weltweit führende Marke für Smart Wearables im Besitz von Zepp Health, gab heute eine neue dreijährige globale Partnerschaft mit HYROX, der World Series of Fitness Racing, bekannt und erweitert damit die bestehende regionale Zusammenarbeit erheblich zu einer weltweiten Vereinbarung.

Diese erweiterte Partnerschaft verbessert das Erlebnis der HYROX-Athleten und -Teilnehmer in den Bereichen Training, Wettkampf und Regeneration durch ein breiteres Angebot an exklusiven Smart-Wearable-Kategorien – darunter Smartwatches, Smart-Ringe, Smart-Kameras, Smart-Brillen und Smart-Armbänder – zusammen mit vernetzten App-Erlebnissen, HYROX-spezifischen Trainingsmodi und ausgewählten Integrationen von Leistungsdaten. Im Zuge der Weiterentwicklung der Partnerschaft werden Amazfit und HYROX ihre Zusammenarbeit auch im gesamten HYROX-Ökosystem vertiefen, einschließlich des HYROX 365-Trainingsnetzwerks aus Fitnessstudios, Trainern und Freizeitsportlern, die sich auf Wettkämpfe vorbereiten.

„Wir freuen uns darauf, diese Partnerschaft mit HYROX auf die nächste Stufe zu heben“, sagte Wayne Huang, CEO von Zepp Health. „HYROX hat eine starke Dynamik aufgebaut und wächst rasant als globale Fitness-Community. Diese erweiterte Partnerschaft spiegelt unser gemeinsames Engagement wider, das Erlebnis der HYROX-Athleten und -Teilnehmer durch die intelligenten Wearables und vernetzten Trainingstechnologien von Amazfit zu verbessern.“ ”

Moritz Fürste, Mitbegründer und Chief Marketing Officer bei HYROX, sagte: „Bei HYROX ging es schon immer darum, eine globale Community rund um Bewegung, Leistung und gemeinsame Erfolge aufzubauen. Während wir den Sport weltweit weiter ausbauen, spielen Partnerschaften wie diese eine Schlüsselrolle bei der Unterstützung dieses Weges. Amazfit versteht, wie Athleten trainieren, an Wettkämpfen teilnehmen und sich erholen, und gemeinsam können wir für unsere Community in jeder Phase – von der Vorbereitung über den Wettkampftag bis hin zur Nachbereitung – ein stärker vernetztes Erlebnis schaffen.“

Während HYROX weltweit weiter expandiert, zieht es eine vielfältige Mischung aus Elite-Wettkämpfern, engagierten Fitnessbegeisterten und Erstteilnehmern an, die alle durch ein einheitliches Wettkampfformat und einen gemeinsamen Fokus auf Leistung vereint sind. Die Nachfrage nach strukturierteren, messbaren und vernetzten Trainingserlebnissen steigt parallel zu diesem Wachstum weiter an und schafft neue Möglichkeiten zur Unterstützung der Athleten.

Die neue Dreijahresvereinbarung markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Beziehung zwischen Amazfit und HYROX und bekräftigt das gemeinsame Engagement für die Weiterentwicklung des Hybrid-Rennsports.

Über Amazfit

Amazfit, ein weltweiter Marktführer bei intelligenten Wearables und Fitnessgeräten, ist Teil von Zepp Health (NYSE: ZEPP), einem Unternehmen für Gesundheitstechnologie mit Sitz in Gorinchem, Niederlande. Zepp Health ist ein dezentrales Unternehmen mit Teammitgliedern und Niederlassungen in Amerika, Europa, Asien und anderen globalen Märkten.

Amazfit entwickelt intelligente Wearables für Aktive – zielgerichtetes Training, ausgewogene Erholung und kontinuierliche Weiterentwicklung. Amazfit wurde für das moderne Training entwickelt und verbindet Ausdauer, Kraft und Erholung zu einem kohärenten Rhythmus, um nachhaltige Fortschritte zu unterstützen.

Hinter Amazfit steht Zepp - der Entwickler der intelligenten Technologie, die das Trainingserlebnis unterstützt. Nähere Informationen unter www.amazfit.com.

Über HYROX

HYROX ist ein globales Ökosystem aus Events, Training und Coaching, das darauf ausgelegt ist, 100 Millionen Menschen zu inspirieren und zu beeinflussen. Aufgebaut um ein einzigartiges Rennformat aus 8 x 1 km Läufen und 8 Trainingsstationen hat HYROX den Goldstandard im Fitness-Wettkampf etabliert und strebt die Anerkennung als olympische Disziplin an. Durch die Verbindung der weltweiten Fitness-Communities mittels der transformativen Kraft von Training und Wettkampf ist HYROX der kulturelle Herzschlag der Fitnessbranche.

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