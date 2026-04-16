HYROX和Amazfit达成三年全球合作，深化双方联盟关系

加州米尔皮塔斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Zepp Health旗下的全球领先智能可穿戴品牌Amazfit今日宣布，与世界健身竞速系列赛事HYROX达成全新三年全球合作，将现有的区域协作大幅拓展为全球协议。

本次扩大合作通过更丰富的专属智能可穿戴产品类别，包括智能手表、智能戒指、智能相机、智能眼镜和智能腕带，搭配互联应用体验、HYROX专属训练模式和精选运动数据整合功能，全面提升HYROX运动员和参赛者在训练、竞赛和恢复环节的体验。随着合作推进，Amazfit和HYROX还将在更广泛的HYROX生态系统中深化协作，包括覆盖健身房、教练和备战比赛的日常健身爱好者的HYROX 365训练网络。

Zepp Health首席执行官Wayne Huang表示：“我们很高兴将与HYROX的合作推向新高度。HYROX已经形成强劲发展势头，正作为全球健身社区快速扩张。本次扩大后的合作体现了双方共同的承诺，通过Amazfit的智能可穿戴设备和互联训练技术提升HYROX运动员和参赛者的体验。”

HYROX联合创始人兼首席营销官Moritz Fürste表示：“HYROX始终致力于围绕运动、表现和共同成就打造全球社区。随着我们持续在全球范围内发展这项运动，此类合作在支持这一进程中发挥着关键作用。Amazfit深谙运动员的训练、竞赛和恢复方式，双方携手合作，能够为我们的社区在从备赛到比赛日乃至后续的每个阶段打造更具互联性的体验。”

随着HYROX在全球持续扩张，赛事吸引了精英选手、资深健身爱好者和首次参赛选手等各类人群，他们因统一的赛事形式和对运动表现的共同追求而汇聚在一起。伴随这一增长，对更加系统化、可量化和互联化训练体验的需求持续上升，为运动员提供支持的新机遇随之涌现。

这份全新三年协议标志着Amazfit和HYROX合作关系中的重要里程碑，彰显了双方对于支持混合竞速运动发展的共同承诺。

关于Amazfit

Amazfit是全球智能可穿戴设备和健身领导者，隶属于总部位于荷兰霍林赫姆的健康科技公司Zepp Health (NYSE: ZEPP)。Zepp Health以分布式组织模式运营，团队成员和办事处遍及美洲、欧洲、亚洲及全球其他市场。

Amazfit致力于打造以运动为核心的智能可穿戴设备，倡导有目的的训练、平衡的恢复和长期的自我提升。Amazfit专为现代人的训练方式而设计，将耐力、力量和恢复融入统一连贯的节奏，助力实现可持续的长期进步。

Amazfit背后的核心技术支持来自Zepp，其研发的智能技术为卓越训练体验提供保障。如需了解更多信息，请访问 www.amazfit.com 。

关于HYROX

HYROX是一个集赛事、培训和指导于一体的全球生态系统，旨在激励和影响1亿人的生活。基于8 x 1公里跑步和8个训练站的独特比赛形式，HYROX确立了健身竞赛的黄金标准，并正在争取获得奥运会的认可。HYROX凭借训练和比赛的变革力量，连接全球健身社区，成为健身文化的脉搏。

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