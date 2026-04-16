Skild AI acquiert l'activité d'automatisation robotique de Zebra Technologies

PITTSBURGH--(BUSINESS WIRE)--Skild AI annonce aujourd'hui l'acquisition de l'activité d'automatisation robotique de Zebra Technologies, y compris sa plateforme d'orchestration Symmetry Fulfillment.

Le Skild Brain, le premier logiciel d’IA omni-incarné de l’industrie conçu pour fonctionner sans connaissance préalable de la forme exacte du corps d’un robot, peut contrôler n’importe quel robot, quelle que soit la tâche, dans n’importe quel environnement d’entrepôt. Avec la plateforme d'orchestration Symmetry testée en monde réel de Zebra, il dispose désormais de l'infrastructure nécessaire pour déployer et orchestrer des flottes entières de robots alimentés par Skild Brain à l'échelle de l'entreprise.

De l'automatisation fragmentée à l'intelligence orchestrée : les robots d'entrepôt sont aujourd'hui programmés tâche par tâche, verrouillés sur du matériel spécifique. Changez le robot, et vous repartez en grande partie de zéro. Le Skild Brain a été construit pour briser cette dépendance, en généralisant les humanoïdes, les robots mobiles et les bras industriels sans reformation. La symétrie, déjà éprouvée dans certains des environnements logistiques les plus exigeants au monde, coordonne ces robots en temps réel aux côtés des travailleurs de première ligne. Chaque nouveau déploiement alimente le volant de données du Skild Brain, le rendant plus intelligent dans tous les environnements dans lesquels il opère.

Ensemble, ils forment quelque chose qui n'existait pas auparavant : une couche intelligente capable de gérer un entrepôt entier, quels que soient les robots qui s'y trouvent.

Transformer les entrepôts existants en symphonies d'autonomie : les opérateurs logistiques n’ont plus besoin d’organiser leur entrepôt autour de leurs robots et de traiter avec plusieurs partenaires ; chacun fournit un fragment de la solution automatisée. L’acquisition de l’activité d'automatisation robotique de Zebra par Skild AI créera la première organisation capable de fournir une solution complète d’automatisation de bout en bout pour les entrepôts : humanoïdes pour le pick-place, chiens robotisés pour l'inspection, bras robotisés pour l'emballage, les robots mobiles autonomes pour le mouvement des matériaux et une couche d'orchestration pour les contrôler tous.

Skild AI est passé de zéro à environ 30 millions de dollars de chiffre d'affaires en seulement quelques mois en 2025 et se trouve en bonne voie pour développer les déploiements en entreprise à un rythme qui était jusque-là impossible. Skild AI construira des solutions de bout en bout pour les entrepôts, accélérant le rythme des déploiements à un rythme inédit dans l'industrie actuelle de la robotique d'IA.

Déclarations :

« L’automatisation des entrepôts reste profondément fragmentée aujourd’hui, les approches classiques étant insuffisantes dans la plupart des scénarios du monde réel, ce qui constitue un obstacle fondamental à la réalisation d’une véritable efficacité opérationnelle. Détruire et reconstruire des entrepôts pour les adapter à des robots préprogrammés n'est tout simplement pas une solution économique viable. En combinant la plateforme d'orchestration humain-robot de Zebra avec le cerveau omni-incarné de Skild AI, nous sommes prêts à transformer ce à quoi ressemble l'automatisation de bout en bout dans les entrepôts qui existent aujourd'hui. La couche d’orchestration de Zebra intègre la dimension humaine aux côtés de la vision « n’importe quel robot, n’importe quelle tâche, un seul cerveau » de Skild AI, pour transformer les entrepôts en symphonies vivantes de l’autonomie humaine et de la machine. » — Deepak Pathak, CEO, Skild AI

« Le manque de saisie automatisée et de manipulations complexes continue de ralentir les entrepôts. Le Skild Brain, associé à la solution éprouvée person-to-goods de Zebra, transformera les entrepôts en pôles d’hyperefficacité. » — Abhinav Gupta, président, Skild AI

À propos de Skild AI : créé en 2023, Skild AI construit un modèle de fondation à usage général pour la robotique. Soutenue par SoftBank Group, NVIDIA Ventures, Macquarie Capital (entités administrées par Macquarie Capital), Jeff Bezos, Sequoia Capital, Lightspeed, Coatue, Felicis et d'autres, la société est évaluée à plus de 14 milliards de dollars. L'entreprise dispose de bureaux à Pittsburgh, dans la baie de San Francisco et à Bangalore.

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