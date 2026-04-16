HYROX et Amazfit renforcent leur alliance avec un partenariat mondial de trois ans

MILPITAS, Californie--(BUSINESS WIRE)--Amazfit, l'une des principales marques mondiales de vêtements intelligents appartenant à Zepp Health, annonce aujourd'hui un nouveau partenariat mondial de trois ans avec HYROX, the World Series of Fitness Racing, pour transformer la collaboration régionale existante en un accord mondial.

Ce partenariat élargi renforce l’expérience HYROX en matière d’entraînement, de course et de récupération grâce à un ensemble plus large de catégories exclusives d'objets connectés (montres, bagues, caméras, lunettes et bracelets), ainsi qu’à des expériences d’applications connectées, à des modes d’entraînement spécifiques à HYROX et à des intégrations choisies de données de performance. Au fur et à mesure que le partenariat évoluera, Amazfit et HYROX approfondiront également leur collaboration dans l'ensemble de l'écosystème HYROX, y compris le réseau d'entraînement HYROX 365 composé de salles, d'entraîneurs et d'athlètes qui se préparent à concourir.

« Nous sommes ravis de faire passer ce partenariat à la vitesse supérieure au côté d'HYROX », déclare Wayne Huang, CEO de Zepp Health. « HYROX a créé une véritable dynamique et se développe rapidement en tant que communauté mondiale du fitness. Ce partenariat élargi reflète un engagement commun à renforcer l'expérience HYROX grâce aux objets connectés et aux technologies d'entraînement d'Amazfit. »

Moritz Fürste, cofondateur et directeur marketing, HYROX, déclare : « HYROX a toujours eu pour objectif de construire une communauté mondiale autour du mouvement, de la performance et des réalisations communes. Alors que nous continuons à faire évoluer ce sport dans le monde entier, des partenariats comme celui-ci jouent un rôle clé dans la concrétisation de cet objectif. Amazfit comprend comment les athlètes s'entraînent, courent et récupèrent, et ensemble, nous sommes en mesure de créer une expérience plus connectée pour notre communauté à chaque étape, depuis la préparation jusqu'au jour de la course et après ».

HYROX continue de se développer à l'échelle mondiale, attirant des participants d'élite, des passionnés de fitness et des débutants, tous unis par un format de course cohérent et un intérêt commun pour la performance. La demande d'expériences d'entraînement plus structurées, mesurables et connectées continue d'augmenter parallèlement à cette croissance, créant de nouvelles opportunités pour soutenir les athlètes.

Le nouvel accord de trois ans marque une étape importante dans la relation entre Amazfit et HYROX, renforçant un engagement commun à soutenir l'évolution de la course hybride.

À propos d'Amazfit

Amazfit, leader mondial des appareils connectés et de fitness, fait partie de Zepp Health (NYSE : ZEPP), une entreprise de technologie de la santé dont le siège social est établi à Gorinchem, aux Pays-Bas. Zepp Health fonctionne comme une organisation mondiale décentralisée, avec des équipes et des bureaux répartis sur les Amériques, l’Europe, l’Asie et d’autres marchés internationaux.

Amazfit conçoit des appareils connectés intelligents centrés sur le mouvement — pour un entraînement conscient, une récupération équilibrée et une progression durable. Pensés pour les modes d’entraînement d’aujourd’hui, les produits Amazfit associent endurance, force et récupération dans un rythme harmonieux qui favorise des performances constantes et une évolution à long terme.

Derrière Amazfit se trouve Zepp, l’entreprise qui développe l’intelligence au cœur de son expérience d’entraînement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.amazfit.com.

À propos d’HYROX

HYROX est un écosystème mondial d'événements, d'entraînements et de coaching conçu pour inspirer et impacter 100 millions de vies. Construit autour d'un format unique de 8x 1 km de course et de huit postes d'entraînement, HYROX a établi la référence absolue en compétition de fitness et se dirige vers la reconnaissance olympique. En connectant les communautés sportives du monde entier grâce au pouvoir transformateur de l’entraînement et de la compétition, HYROX est le moteur culturel du fitness.

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