Skild AI收購Zebra Technologies的機器人自動化業務

匹茲堡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Skild AI今日宣布收購Zebra Technologies的機器人自動化業務，其中包括其Symmetry Fulfillment協同管理平台。

Skild Brain（業界首款無需事先了解機器人確切機身形態即可運作的全形態AI軟體）能夠在任何倉庫環境中控制任何機器人，完成任何任務。憑藉Zebra經實戰驗證的Symmetry協同管理，Skild Brain如今擁有了在企業規模上部署與協同管理整個由Skild Brain驅動的機器人群所需的基礎架構。

從零散自動化邁向協同智慧：當今的倉儲機器人大多以逐項任務方式進行程式設計，並受限於特定硬體。一旦更換機器人，幾乎必須從頭開始。Skild Brain的設計正是為了打破這種依賴，能在無需重新訓練的情況下，跨人形機器人、行動機器人與工業機械手臂進行泛化應用。Symmetry已在全球部分最具挑戰性的物流環境中獲得驗證，能與第一線作業人員即時協同這些機器人。每一次新的部署都會為Skild Brain的資料飛輪提供養分，使其在各種運作環境中持續變得更加智慧。

兩者結合，形成一種前所未有的系統：一個單一的智慧層，能夠執行整個倉庫，而不受其中所使用機器人種類的限制。

將既有倉庫轉化為自主運作的交響體：物流營運商不再需要為機器人重新設計倉庫，或與多個各自提供自動化解決方案片段的合作夥伴協作。Skild AI收購Zebra Technologies的機器人自動化業務後，將打造出首個能為倉庫提供完整端到端自動化解決方案的組織：包括用於揀選與放置的人形機器人、用於檢測的機器人狗、用於包裝的機械手臂、用於物料搬運的AMR，以及用於統一控制這些設備的協同管理層。

Skild AI在2025年僅僅幾個月內，營收便從零增長至約3,000萬美元，目前已具備以過往無法企及的速度擴大企業級部署的能力。Skild AI將為倉庫打造端到端解決方案，以目前AI機器人產業前所未聞的速度加快部署步伐。

In their words:

「當今的倉儲自動化仍然高度碎片化，傳統方法在多數真實場景中表現不佳——這是實現真正營運效率的根本障礙。為了配合預先程式化的機器人而拆除並重建倉庫，在經濟上根本不可行。透過結合Zebra的人機協同管理平台與Skild AI的全形態智慧大腦，我們將重新定義現有倉庫中端到端自動化的樣貌。Zebra的協同管理層讓人類能與Skild AI『任何機器人、任何任務、一個大腦』的願景無縫結合——將倉庫轉變為人機自主協作的動態交響體。」— Deepak Pathak，Skild AI 執行長

「自動化抓取與複雜操作能力的不足，持續拖慢倉庫運作效率。Skild Brain結合Zebra久經驗證的『人到貨』解決方案，將把倉庫轉變為超高效率的運作中心。」— Abhinav Gupta，Skild AI總裁

關於 Skild AI：Skild AI成立於2023年，致力於建構機器人通用基礎模型。公司獲得SoftBank Group、NVIDIA Ventures、Macquarie Capital（由Macquarie Capital管理的實體）、Jeff Bezos、Sequoia Capital、Lightspeed、Coatue、Felicis等機構的投資支持，目前估值超過140億美元。辦公地點位於匹茲堡、舊金山灣區及班加羅爾。

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