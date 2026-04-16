Un nuevo informe de MHI y Deloitte concluye que la IA es la mayor fuerza disruptiva de las cadenas de suministro durante la próxima década

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--Un nuevo informe publicado hoy por MHI y Deloitte concluye que la inteligencia artificial (IA) es considerada la tecnología más disruptiva para las cadenas de suministro durante la próxima década.

El informe anual de la industria MHI 2026, “Rewiring the Future: A Supply Chain Playbook for Innovation” (“Reescribiendo el futuro: una guía para la innovación en la cadena de suministro”), señala que la aparición de la IA está llevando a los líderes del sector a replantear todos los aspectos de sus operaciones, invirtiendo no solo en las tecnologías digitales avanzadas como la IA, la robótica y la analítica en tiempo real, sino también en su fuerza laboral.

La publicación, basada en una encuesta a líderes de la cadena de suministro, indica que una cuarta parte de los encuestados (24 %) considera la IA como transformacional, y casi la mitad (48 %) estima que su impacto disruptivo es significativo o superior, lo que supone un aumento de 25 puntos porcentuales desde 2025. La robótica y la automatización ocupan el segundo lugar entre las tecnologías más disruptivas, con un 39 % que califica su impacto como significativo o superior, un aumento de 16 puntos porcentuales.

Al centrarse en la intersección entre los negocios y tecnología, el informe va más allá de las tendencias tecnológicas y analiza cómo las evaluaciones operativas, la automatización inteligente, la toma de decisiones basada en datos y los nuevos enfoques de desarrollo de talento pueden integrarse para “reconfigurar” el rendimiento de la cadena de suministro.

Planes de inversión en innovación

Según el informe, el 56 % de las organizaciones espera aumentar su inversión en innovación en la cadena de suministro, y el 52 % afirma que planea invertir más de 1 millón de dólares. El 17 % prevé invertir más de 10 millones de dólares. Este gasto refleja un enfoque de inversión más disciplinado, ya que las empresas están revisando qué problema intentan resolver, seleccionando la gestión y realizando planificación de escenarios para justificar, controlar y escalar mejor las inversiones tecnológicas.

Las organizaciones de la cadena de suministro operan hoy en un entorno definido por disrupción constante, volatilidad y cambios rápidos en la demanda del mercado. La incertidumbre geopolítica, la escasez de mano de obra, la aceleración de los ciclos tecnológicos y el aumento de las expectativas de los clientes han convergido para hacer que la previsibilidad sea cosa del pasado. Las prioridades estratégicas incluyen ahora el fortalecimiento de la gestión de riesgos, la mejora de la transparencia, la habilitación de la entrega rápida y la integración de la sostenibilidad en toda la cadena de suministro.

“Las cadenas de suministro ya no pueden optimizarse de forma parcial”, afirmó John Paxton, director ejecutivo de MHI. “Deben reconfigurarse integralmente. Solo las redes conectadas, inteligentes y automatizadas en tiempo real podrán soportar la volatilidad y responder a las futuras demandas de velocidad y eficiencia de los clientes”.

La IA es el futuro de la cadena de suministro, y el futuro es ahora

La IA ya está aportando valor en una amplia gama de procesos de la cadena de suministro, desde la gestión de inventarios hasta la planificación de la demanda y la logística. En el futuro, las organizaciones del sector aprovecharán cada vez más la IA para mejorar todas sus operaciones. En particular, la IA agéntica tiene el potencial de eliminar rápidamente tareas repetitivas de alto volumen, abordar proactivamente las disrupciones, mejorar la precisión de las previsiones y aumentar la visibilidad general de la cadena de suministro.

Aunque los líderes están entusiasmados con el potencial de la IA, el informe señala que muchos encuentran dificultades para determinar por dónde empezar y qué se necesita para ascender. Las barreras son reales y prácticas: casos de uso poco claros y costes de automatización, junto con una comprensión limitada; dificultades para construir casos de negocio; escasez de talento; y restricciones presupuestarias.

“Aquellos que conecten la excelencia operativa, la orquestación impulsada por IA y la preparación de la fuerza laboral en una sola estrategia no solo resistirán la disrupción, sino que la convertirán en crecimiento y rendimiento sostenido”, afirmó Wanda Johnson,experta en tecnología de la cadena de suministro de Deloitte Consulting LLP.

La integración de la IA generativa, la IA agéntica, la IA física y la IA en el borde (edge AI) en las operaciones está dando lugar a un futuro en el que la ejecución de la cadena de suministro se defina por software, se adapte continuamente y esté respaldada por motores de orquestación inteligentes. Esta transformación no solo mejora lo existente, sino que cambia fundamentalmente cómo se resuelven los problemas, cómo se invierte el capital y cómo se gestiona la capacidad de la fuerza laboral.

La incertidumbre encabeza la lista de las principales tendencias que impactarán las cadenas de suministro en 2026

Según los encuestados de este año, estas son las principales tendencias que afectan a las cadenas de suministro:

Incertidumbre económica, inflación y riesgos geopolíticos Fuerza laboral, escasez de talento y cambios en las habilidades requeridas Ritmo de adopción tecnológica, digitalización y necesidad de datos en tiempo real Visibilidad, agilidad y resiliencia de la cadena de suministro Ciberseguridad y seguridad de datos Aumento del costo del capital Desafíos de inventario Crecimiento del comercio electrónico Enfoque centrado en el cliente Reubicación de la producción

“El mayor riesgo no es la disrupción, sino la falta de innovación y el peligro de operar en el futuro con equipos y tecnología del pasado”, afirmó John Paxton, director ejecutivo de MHI.

El informe también incluye estudios de caso reales sobre tecnologías digitales aplicadas a la cadena de suministro y recomendaciones para que los líderes desarrollen estrategias de implementación de estas innovaciones.

Puede descargar el informe completo aquí.

Acerca de MHI

MHI es una asociación comercial internacional que representa a la industria de la manipulación de materiales, la logística y la cadena de suministro desde 1945. Los más de 1100 miembros de MHI incluyen fabricantes de equipos y sistemas de manipulación de materiales y logística, integradores, consultores, editores y proveedores de servicios logísticos de terceros. MHI ofrece educación, networking y soluciones de abastecimiento para sus miembros, los clientes de sus miembros y la industria en general a través de programas y eventos. La asociación patrocina las ferias ProMat y MODEX para mostrar los productos y servicios de sus empresas miembro y educar a los profesionales de la manufactura y la cadena de suministro. El Warehousing Education and Research Council (WERC) es una división de MHI que proporciona educación e investigación a la comunidad de almacenamiento, distribución y logística.

El MODEX 2026 se celebrará en el Georgia World Congress Center de Atlanta del 13 al 16 de abril.

Acerca de Deloitte

Tal como se utiliza en este documento, “Deloitte” se refiere a Deloitte Consulting LLP, una subsidiaria de Deloitte LLP. Consulte www.deloitte.com/us/about para obtener una descripción detallada de nuestra estructura legal. Ciertos servicios pueden no estar disponibles para clientes de auditoría, de acuerdo con las normas y regulaciones de la contabilidad pública.

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