Zuid-Afrikaans agentschap Boundless levert Mazda’s eerste door AI geproduceerde commercial gebruik makend van Luma Agents

PALO ALTO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Luma AI maakte vandaag bekend dat Boundless, een onafhankelijk creatief agentschap gevestigd in Johannesburg, Zuid-Afrika, Mazda’s eerste door AI geproduceerde commercial heeft geproduceerd gebruik makend van Luma Agents, Luma’s creatieve workflowsysteem aangestuurd door AI. Het project, dat in minder dan twee weken van initiële brief tot uiteindelijke goedkeuring werd geleverd, markeert een belangrijke stap in het gebruik van workflows gebaseerd op AI voor commerciële productie. In het kader van de samenwerking heeft Boundless ook een akkoord met Luma ondertekend om de AI-technologieën van het bedrijf te integreren in zijn creatieve workflow voor toekomstige opdrachten voor klanten.

