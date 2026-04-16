Rue Gilt Groupe integriert Riskified Identity Intelligence in seinen Workflow für den Kundendienst

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Riskified (NYSE: RSKD), führend bei der Entdeckung von Betrug im E-Commerce und Risk Intelligence, hat heute eine auf Innovation ausgerichtete Partnerschaft mit der Rue Gilt Groupe (RGG) bekannt gegeben, ein E-Commerce-Unternehmen für Premium- und Luxusmarken zu ermäßigten Preisen. Ziel ist die Implementierung von Intelligence zur Ermittlung von risikobasierter Identität, um die Nutzererlebnisse von RGG zu verbessern. Indem die Risiko-Scores von Riskified in Echtzeit in die Workflows des Kundendienstes integriert werden, können die Agenten von RGG sofort zwischen loyalen Mitgliedern und professionellen Betrügern unterscheiden. Daraufhin kann vertrauenswürdigen Kunden ein besseres Kauferlebnis verschafft werden, während Verluste durch Betrug und Missbrauch vermieden werden.

Seit Jahren müssen Customer Experience (CX)-Experten abwägen: sofortige, nahtlose Lösungen zwecks Erhöhung der Loyalität oder rigide Richtlinien, um die wachsende Flut an betrügerischen Rückerstattungsforderungen und Betrügereien bei der Rückgabe einzudämmen. Diese Herausforderung wird durch das Aufkommen von generativer KI noch schwieriger. Denn es ist durch synthetische Identitäten, bearbeitete Fotos, Stimmverfälschung und zunehmend verführerische Social Engineering Skripte einfacher geworden, derartige Möglichkeiten auszunutzen.

Die Riskified Identity Intelligence geht gegen möglichen Missbrauch vor und erweitert die Fähigkeiten des Unternehmens zur Vermeidung derartiger Praktiken, indem zum Beispiel Policy Protect direkt in die Workflows des Kundenservice über die CRM- oder Service Console-Agenten integriert wird. Mithilfe einer Identity Engine werden mehr als 5 Milliarden vergangene Transaktionen des globalen Händlernetzwerks geparst. Die Lösung zum Clustern von Identitäten bietet zuverlässige Informationen über einzelne Individuen, die sich hinter E-Mails, Bestellungen, Konten, Adressen, Forderungen und Telefonnummern verbergen. 13 % der Identitäten mit mehreren Forderungen sind bei mehr als einem Händler aktiv und diese Identitäten werden im Durchschnitt mit 7 x so vielen Konten in Verbindung gebracht wie Identitäten ohne Forderungen. So können Identitäten ermittelt werden, die häufig und systematisch Missbrauch betreiben.

Wenn ein Kunde ein Service Center kontaktiert, um eine Rückerstattung zu beantragen oder eine risikoreiche Anfrage wie zum Beispiel die Umleitung eines Paketes stellt, wird den Agenten in Echtzeit ein Identitätsrisiko-Score zugestellt. So haben sie sofort Kenntnis von möglichen Risiken und können die Vertrauenswürdigkeit der Person hinter der Anfrage einschätzen. Dadurch fällt es leichter, sofort die richtige Entscheidung zu treffen. Da immer mehr Großunternehmen KI-Agenten für den Kundenservice einsetzen, wird die Ermittlung von Identitätsrisiken in Echtzeit zunehmend wichtig. So können Manipulation und Missbrauch vermieden werden und falsch-positive Ergebnisse, die die Zufriedenheit von Kunden beeinträchtigen, werden geringer.

„Wenn man genau weiß, mit wem man es zu tun hat, dann muss man nicht mehr zwischen dem Schutz des Unternehmens und dem Werben um den Kunden entscheiden. Mit Riskified’s Identity Intelligence können beide Aspekte berücksichtigt werden", sagte Maria Vargas, SVP of Member Experiences bei Rue Gilt Groupe. „Indem wir Riskified’s Risiko- und Identitätsinformationen sofort in unsere Zendesk- Servicekonsole einspeisen, wissen unsere Frontline-Teams sofort, wer unsere besten Kunden sind und die Mitarbeiter werden dann entsprechend reagieren. Diejenigen jedoch, die als Serienbetrüger identifiziert werden, und die sich hinter gefälschten und gestohlenen Konten verbergen, können abgewiesen werden."

Riskified's Identity Intelligence hat seinen Nutzen bereits unter Beweis gestellt. Händler, die mit der Lösung Policy Protect arbeiten, konnten eine Verringerung der Beschwerdequoten um bis zu 30 % verzeichnen und in einigen Fällen eine 7-stellige Minderung der Kosten für Rückerstattungen und Rücksendungen. Möglich war dies durch die Automatisierung der Entscheidungen bei Identitäten mit niedrigem Risiko und durch klare Anweisungen bei Fällen mit hohem Risiko.

Dies zeigt, welche Auswirkungen der Missbrauch von Richtlinien haben kann. Mithilfe von Riskified Policy Protect konnte Ring, Amazon’s Smart Home Sicherheitssystem, ermitteln, dass in einem Jahr 600 Personen für einen Missbrauch in Höhe von mehr als $4 Mio verantwortlich waren. Einige brachten es auf $150.000 pro Jahr. So kann eine kleine Gruppe von Wiederholungstätern hohe Verluste verursachen. Lesen Sie die Erfolgsgeschichte von Amazon Ring hier.

„Die Zukunft des Einzelhandels hängt an schneller Lieferung, wunderbaren Erfahrungen für loyale Kunden und dem Schutz gegen immer raffinierteren Betrug", sagte Jeff Otto, Chief Marketing Officer bei Riskified. „Unsere Partnerschaft mit der Rue Gilt Groupe leitet die nächste Stufe der Evolution von CX ein. Mit einer risikobasierten Identity Intelligence können Service Teams, sowohl Menschen als auch KI, sofort vertrauenswürdige Kunden belohnen und Personen mit schlechten Absichten stoppen. Jede Interaktion im gesamten Netzwerk wird von einer Intelligence-Lösung überwacht. So wird die Bindung von loyalen Kunden an das Unternehmen gestärkt und Verluste durch Betrug werden vermieden.”

Nehmen Sie an dem Webinar Die risikobasierte CX Revolution teil. Live findet es am Donnerstag, dem 23. April 2026 statt oder später auf Abruf. Erfahren Sie, wie Riskfied's Identity Intelligence Kundenserviceteams in Echtzeit darüber informiert, mit wem sie interagieren. So können Händler schnell herausfinden, welche Kunden vertrauenswürdig sind und wen sie besser blockieren sollten. Sehen Sie, wie die Rue Gilt Groupe ihren Workflow für den Kundenservice transformiert hat.

Über die Rue Gilt Groupe

Die Rue Gilt Groupe ist das führende E-Commerce-Unternehmen für Premium-Marken, das mehr als 35 Millionen Mitglieder zu einem günstigen Preis mit bekannten Designern verbindet. Zwei sich ergänzende Marken, Rue La La und Gilt, unterstützen unsere Markenpartner mit erstklassigem Merchandising, Technologie und Marketing. Wir inspirieren unsere Mitglieder täglich. Unsere Herangehensweise an Retail macht das Online-Shopping aufregend und liefert modernen Kunden das Erlebnis, das sie erwarten.

Über Riskified

Riskified (NYSE:RSKD) versetzt Unternehmen in die Lage, ihr E-Commerce-Wachstum voranzutreiben, indem sie Risiken verringern. Viele der weltweit großen Marken und an der Börse gehandelten Unternehmen, die online verkaufen, vertrauen auf Riskified, wenn es um wirksamen Schutz gegen Rückbuchungen, Bekämpfung von Betrug, großangelegten Missbrauch von Richtlinien und Verbesserung der Kundenbindung geht. Ein großes Team von E-Commerce-Risikoanalysten, Datenwissenschaftlern und Researchern analysiert über die KI-basierte Plattform für Verhinderung von Betrug und Risikoanalysen, wer sich hinter bestimmten Interaktionen verbirgt. Das ermöglicht Entscheidungen in Echtzeit und zuverlässige, identitätsbasierte Informationen. Mehr erfahren Sie unter riskified.com.

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