Mirakulo e INVIDI Technologies anuncian una alianza estratégica global para impulsar la publicidad direccionable en plataformas de broadcast

RIO DE JANEIRO, Brasil; y PRINCETON, Nueva Jersey--(BUSINESS WIRE)--Mirakulo, líder en software de televisión digital de nueva generación, e INVIDI Technologies, pionera global en soluciones de publicidad segmentada y direccionable, anunciaron hoy una cooperación estratégica para ofrecer soluciones publicitarias conjuntas en múltiples mercados, con un enfoque inicial en las Américas, Japón y el sudeste Asiático.

Esta colaboración une dos tecnologías complementarias que fortalecen el futuro de la publicidad televisiva al conectar la distribución broadcast con la personalización basada en banda ancha, lo que permite que radiodifusores y anunciantes accedan a mejores herramientas de monetización y que los espectadores reciban contenido más relevante.

La plataforma de publicidad direccionable de INVIDI permite a los operadores de televisión distribuir anuncios bien segmentados a audiencias específicas en cable, satélite, IPTV y plataformas de streaming, lo que reduce impresiones desperdiciadas y aumenta el valor del inventario publicitario para programadores y distribuidores. Su sistema avanzado aprovecha datos y capacidades de segmentación a nivel de dispositivo para alcanzar hogares con precisión, independientemente de cómo los espectadores consuman contenido.

Sobre esta base, Mirakulo integrará su solución AstroTV NEXT —una plataforma completa que admite Dynamic Ad Insertion (DAI) vía banda ancha— en el ecosistema de INVIDI. AstroTV NEXT permite a los radiodifusores reemplazar la publicidad lineal por anuncios personalizados distribuidos por internet, desbloquea nuevas oportunidades de ingresos y mejora las experiencias interactivas para los espectadores.

Como parte de la colaboración, Mirakulo e INVIDI presentarán la solución combinada a radiodifusores internacionales clave en las Américas, Japón y la región más amplia de Asia-Pacífico. Tras la recepción positiva de la implementación de Mirakulo por parte de socios estratégicos, la cooperación formalizará los esfuerzos conjuntos para desplegar plataformas publicitarias integradas que atiendan tanto a entornos broadcast tradicionales como a modelos de monetización digitales.

"Estamos encantados de asociarnos con INVIDI Technologies para ampliar las capacidades de la publicidad direccionable en los mercados globales", afirmó David Britto, director ejecutivo de Mirakulo. "Incorporar AstroTV NEXT para habilitar inserción dinámica de anuncios vía banda ancha, junto con las soluciones direccionables de INVIDI, crea una oportunidad única para que los radiodifusores aprovechen plenamente la convergencia entre broadcast y banda ancha. Juntos podemos habilitar una monetización más efectiva, mejorar la interacción de la audiencia y crear un camino escalable para el futuro de la publicidad televisiva".

"INVIDI siempre ha estado a la vanguardia en el desarrollo y la implementación de soluciones tecnológicas avanzadas para publicidad direccionable", afirmó Nick Chuah, director general para Asia-Pacífico de INVIDI. "Con nuestra colaboración con Mirakulo, podremos llegar a un nuevo conjunto de consumidores en todo el mundo, ampliando aún más el alcance disponible para los anunciantes".

Acerca de Mirakulo

Mirakulo es un referente de la industria en innovación de software para la televisión digital, con una amplia experiencia en los estándares ISDB‑T y ATSC 3.0. La empresa es reconocida por su trabajo en aplicaciones interactivas, middleware (incluido Ginga DTV Play) y soluciones avanzadas para televisión conectada, video a demanda (VoD) e IPTV. AstroTV NEXT, la plataforma insignia de Mirakulo, integra tecnologías de televisión broadcast y de banda ancha, y ofrece compatibilidad total con la inserción dinámica de anuncios (DAI) y con funciones interactivas. mirakulo.com.

Acerca de INVIDI Technologies

INVIDI Technologies es la empresa pionera de la industria en publicidad direccionable. Permite que los propietarios de contenido generen ingresos significativamente superiores a partir del inventario existente. En asociación con los principales radiodifusores y operadores, la tecnología galardonada con un premio Emmy® de INVIDI mejora el rendimiento publicitario, reduce el desperdicio y aumenta el valor del inventario, al tiempo que protege la privacidad de los espectadores. invidi.com.

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