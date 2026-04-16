LAT Multilingue maintenant partenaire de Liberté de la presse Canada

MONTRÉAL (Québec)--(BUSINESS WIRE)--LAT Multilingue a le plaisir d’annoncer un nouveau partenariat conclu avec Liberté de la presse Canada (LPC), une organisation à but non lucratif qui se consacre à la défense de la liberté de la presse au Canada et dans le monde entier.

En vertu de ce partenariat, LAT Multilingue fournira des services de traduction et d’adaptation culturelle à LPC afin de soutenir ses efforts de sensibilisation et de l’aider à rendre ses communications plus accessibles à une diversité de publics.

LPC défend les droits des journalistes, reconnaît le rôle essentiel du journalisme dans la démocratie et dénonce les violations de la liberté de la presse au Canada et à l’étranger. En apportant son soutien à LPC en matière de communications multilingues, LAT Multilingue est fière de contribuer à étendre la portée linguistique et communautaire de son travail.

« Notre soutien à Liberté de la presse Canada reflète notre engagement en faveur d’une traduction éthique et respectueuse des spécificités culturelles, affirme Julie Wong-Gravend, présidente de LAT Multilingue. Nous sommes fiers de travailler avec des organisations qui accordent de l’importance à la qualité, à la responsabilité sociale et à des interactions respectueuses avec leurs communautés. »

À propos de LAT Multilingue

Fondée en 1999, LAT Multilingue fournit des services de traduction et d’adaptation marketing de haute qualité aux entreprises et aux organisations du Canada et de l’étranger. LAT est une entreprise détenue par des femmes et titulaire des certifications B Corp et ISO 17100, qui témoignent de son engagement pour la qualité et la responsabilité sociale.

À propos de Liberté de la presse Canada

En 2008, Liberté de la presse Canada a succédé au Cercle national des journalistes d’Ottawa dans son rôle de surveillance des questions de liberté de la presse à l’échelle nationale et mondiale. Constitué en organisme à but non lucratif, LPC défend la liberté de presse en plaidant en faveur des droits des journalistes, en célébrant le rôle vital des journalistes dans la démocratie et en dénonçant les violations de la liberté de la presse au Canada et à l’étranger.