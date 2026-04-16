HYROX e Amazfit fortalecem aliança com parceria global de três anos

MILPITAS, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Amazfit, marca líder global de wearables inteligentes pertencente à Zepp Health, anunciou hoje uma nova parceria global de três anos com a HYROX, a World Series of Fitness Racing, expandindo significativamente a colaboração regional existente para um acordo mundial.

Essa parceria ampliada aprimora a experiência dos atletas e participantes da HYROX em treinamento, competição e recuperação por meio de um conjunto mais amplo de categorias exclusivas de dispositivos vestíveis inteligentes — incluindo relógios inteligentes, anéis inteligentes, câmeras inteligentes, óculos inteligentes e pulseiras inteligentes — juntamente com experiências de aplicativos conectados, modos de treinamento específicos da HYROX e integrações selecionadas de dados de desempenho. À medida que a parceria evolui, a Amazfit e a HYROX também aprofundarão sua colaboração em todo o ecossistema HYROX, incluindo a rede de treinamento HYROX 365, composta por academias, treinadores e atletas amadores que se preparam para competir.

“Estamos entusiasmados em levar essa parceria com a HYROX para o próximo nível”, disse Wayne Huang, CEO da Zepp Health. “A HYROX ganhou grande impulso e está se expandindo rapidamente como uma comunidade global de fitness. Esta parceria ampliada reflete um compromisso compartilhado em aprimorar a experiência dos atletas e participantes da HYROX por meio dos dispositivos vestíveis inteligentes e das tecnologias de treinamento conectadas da Amazfit.”

Moritz Fürste, cofundador e diretor de Marketing da HYROX, disse: “A HYROX sempre teve como objetivo construir uma comunidade global em torno do movimento, do desempenho e da conquista compartilhada. À medida que continuamos a expandir o esporte globalmente, parcerias como esta desempenham um papel fundamental no apoio a essa jornada. A Amazfit entende como os atletas treinam, competem e se recuperam, e juntos podemos criar uma experiência mais conectada para nossa comunidade em todas as etapas, da preparação ao dia da prova e além.”

Com a expansão global contínua da HYROX, ela atrai uma mistura diversificada de competidores de elite, entusiastas do fitness e participantes iniciantes, todos unidos por um formato de prova consistente e um foco compartilhado no desempenho. A demanda por experiências de treinamento mais estruturadas, mensuráveis ​​e conectadas continua a crescer junto com essa expansão, criando novas oportunidades para apoiar os atletas.

O novo acordo de três anos é um marco significativo na relação entre a Amazfit e a HYROX, reforçando um compromisso compartilhado de apoiar a evolução das corridas híbridas.

Sobre a Amazfit

A Amazfit, líder global em dispositivos vestíveis inteligentes e condicionamento físico, é parte da Zepp Health (NYSE: ZEPP), empresa de tecnologia de saúde com sede principal em Gorinchem, nos Países Baixos. A Zepp Health opera como uma organização distribuída, com membros da equipe e escritórios nas Américas, Europa, Ásia e outros mercados globais.

A Amazfit fabrica dispositivos vestíveis inteligentes com foco no movimento: treino com intenção, recuperação com equilíbrio, e evolução ao longo do tempo. Criada para a maneira como as pessoas treinam hoje, a Amazfit combina resistência, força e recuperação em um ritmo único e coerente que apoia o progresso sustentável com o decorrer do tempo.

Por trás da Amazfit está a Zepp, que constrói a inteligência que dá suporte à essa experiência de treino. Para mais informações, acesse www.amazfit.com.

Sobre a HYROX

A HYROX é um ecossistema global de eventos, treinamentos e coaching, criado para inspirar e impactar 100 milhões de vidas. Construída em torno de um formato de corrida único, com 8 corridas de 1 km e 8 estações de treino, a HYROX estabeleceu o padrão ouro em competições de fitness e está caminhando rumo ao reconhecimento olímpico. Conectando as comunidades de academias do mundo todo por meio do poder transformador do treinamento e da competição, a HYROX é o coração cultural do fitness.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.