Le projet éolien Forêt Domaniale au Québec atteint sa clôture financière

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--EDF solutions électriques et l'Alliance de l'énergie de l'Est sont fiers d'annoncer la clôture financière réussie du projet éolien de la Forêt Domaniale. Cette clôture fait suite à la récente émission du décret gouvernemental autorisant le projet de 185,6 mégawatts (MW).

Le financement requis pour le projet est obtenu par l'intermédiaire des arrangeurs principaux Mouvement Desjardins, Banque Impériale Canadienne de commerce, Banque nationale du Canada, KfW IPEX-Bank et MUFG. Mouvement Desjardins agissait à titre d'agent administratif. Le financement est structuré conformément aux Principes de prêts verts, avec le Mouvement Desjardins, la Banque Impériale de Commerce du Canada, la Banque nationale du Canada et la MUFG agissant comme coordonnateurs pour l'application de ces principes.

« La clôture de ce financement reflète à la fois la force économique et l'importance stratégique du projet éolien Forêt Domaniale pour faire avancer l'avenir énergétique propre du Québec, ainsi que la valeur de notre partenariat continu avec les communautés locales », a déclaré Amy Lloyd, directrice financière de EDF power solutions North America. « Nous sommes profondément reconnaissants envers nos partenaires financiers dont l'engagement nous a permis d'aborder la phase de construction avec confiance. Au-delà de l'ajout de capacité à faible émission de carbone au réseau d’Hydro-Québec, nous créons une victoire climatique significative et un héritage économique à long terme pour la région. »

Le parc éolien de la Forêt Domaniale, situé dans les municipalités de Cap-Saint-Ignace, Notre-Dame-du-Rosaire et Sainte-Apolline-de-Patton, au sein de la municipalité régionale de comté (MRC) de Montmagny, dans la région Chaudière-Appalaches, sera composé de 30 éoliennes connectées au réseau d'Hydro-Québec avec la sous-station située sur le territoire de Montmagny. Le projet est un partenariat égal entre EDF solutions électriques et Alliance de l'énergie de l'Est, qui détiennent chacune 50%.

« Je tiens à souligner la reconnaissance que nous avons à l’égard de nos partenaires financiers qui voient clairement l’importance d’un projet de la sorte. La réalisation d’un projet comme celui de la Forêt Domaniale est importante pour le Québec et, particulièrement l’Est-du-Québec, environnementalement, socialement et économiquement, » a déclaré Michel Lagacé, président de l'Alliance de l'énergie de l'Est.

Le projet contribue directement à la décarbonation de l'économie québécoise tout en offrant d'importants bénéfices locaux. Au cours de la durée du projet, les 15 MRC membres de l'Alliance de l'énergie de l'Est, la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine ainsi que la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk se partageront environ 198 millions de dollars canadiens en distributions nettes.

Les travaux préparatoires pour la construction sont en cours depuis janvier 2026. Avec la clôture du financement, le projet éolien de la Forêt Domaniale peut officiellement passer à la phase de construction, générant plus de 250 emplois. Les partenaires du projet s'engagent à collaborer avec les entreprises et fournisseurs locaux, assurant un développement durable qui profitera à la communauté. Le parc éolien devrait commencer ses opérations à la fin de 2027.

Stikeman Elliott a agi à titre de conseiller juridique pour le projet lors de la transaction, tandis que Blake, Cassels and Graydon LLP agissait au nom des prêteurs.

Projet éolien de la Forêt Domaniale

Détails Spécification Capacité installée 185,6 MW Éoliennes 28 éoliennes Vestas de 6,2 MW et 2 éoliennes Vestas de 6 MW Acheteur Contrat d'achat d'électricité de 30 ans avec Hydro-Québec Consortium de financement Mouvement Desjardins, Banque Impériale Canadienne de Commerce, Banque Nationale du Canada, KfW IPEX-Bank et MUFG Impact économique local >198 millions de dollars en revenus partagés pour les communautés membres sur 30 ans Emplois créés (construction) >250 emplois Mise en service prévue Q4 2027 Expand

À propos de EDF power solutions North America

En réunissant les activités d'EDF Renewables et de la division internationale du groupe EDF, EDF power solutions est un acteur international de l'énergie qui développe, construit et exploite des installations de production d'énergie à faible émission de carbone ainsi que des solutions flexibles d'énergie et de transmission d'électricité.

En Amérique du Nord, EDF power solutions fournit des solutions énergétiques aux États-Unis, au Canada et au Mexique depuis 1987 en tant que producteur et fournisseur de services indépendant de premier plan, desservant les services publics, les entreprises, les industries, les communautés, les institutions et les investisseurs avec des solutions énergétiques fiables et à faible émission de carbone pour répondre à la demande croissante.

Qu'il s'agisse de développer et de construire des projets éoliens évolutifs (terrestres et offshore), solaires, de stockage (batteries et hydroélectricité par pompage), de la recharge intelligente des VE, des microréseaux, de l'hydrogène vert et des projets de transport, jusqu'à la maximisation de la performance et de la rentabilité grâce à des opérations qualifiées, à la maintenance et à l'optimisation innovante des actifs, nos équipes fournissent des solutions expertes tout au long de la chaîne de valeur — de l'origine à l'exploitation commerciale. Notre portefeuille comprend 26 gigawatts de projets développés et 17 gigawatts sous contrats de service.

EDF power solutions est affiliée au groupe EDF, un leader mondial dans la production d'électricité. Pour plus d'informations, visitez : www.edf-re.com. Rejoignez-nous nous sur LinkedIn, Instagram et Facebook.

À propos de l’Alliance de l’énergie de l’Est

Regroupant 209 collectivités et territoires, de la MRC de Montmagny jusqu’aux Îles-de-la-Madeleine, ainsi que la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk, l’Alliance de l’énergie de l’Est assure la participation des communautés de l’Est-du-Québec aux projets de production d’électricité renouvelable sur leurs territoires.

L’Alliance s’inscrit dans la volonté du milieu de se prendre en main et d’augmenter sa participation dans le développement énergétique de l’Est-du-Québec et donne ainsi au milieu local le moyen de réaliser ses ambitions, en plus de favoriser une meilleure planification du territoire et de ses infrastructures de production et de transport d’énergie. C’est cette même vision qui a permis à l’Est-du-Québec de se démarquer sur la scène nationale comme chef de file en matière d’innovation, de développement et d’exploitation de la richesse collective que représentent les énergies renouvelables. L’Alliance est présentement partenaire au sein de 4 parcs éoliens en opération totalisant 326,9 MW et de 7 parcs éoliens en développement avec contrat d’approvisionnement en électricité totalisant 1 425,7 MW.