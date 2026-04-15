Litmys et Konovo forment un partenariat afin de révolutionner la veille du développement de médicaments pour les entreprises du secteur des sciences de la vie

SANTA FE, Nouveau-Mexique--(BUSINESS WIRE)--Litmys, un cabinet de conseil en stratégie commerciale dédié au secteur des sciences de la vie et spécialisé dans l’élaboration d’analyses de la maturité commerciale, et Konovo, une entreprise de veille technologique spécialisée dans le secteur de la santé facilitant l’accès aux informations clients au sein de l’écosystème de la santé, ont annoncé aujourd’hui un partenariat visant à transformer la prise de décision des entreprises du secteur des sciences de la vie. L’objectif est d’aider ces dernières à prendre des décisions plus précoces, mieux informées et plus fondées sur le plan commercial, tant en matière d’investissements en R&D que de développement clinique.

Dans le cadre de cette collaboration, le modèle de notation prédictif RAMPx, développé par Litmys pour évaluer le potentiel commercial, va tirer parti du réseau de Konovo, qui compte plus de deux millions d’acteurs du secteur de la santé aux États-Unis, en Europe et en Asie. Cette combinaison d’informations de première main et de grande qualité et d’évaluations qualitatives et quantitatives structurées va permettre d’accéder plus rapidement aux bons interlocuteurs afin de prédire le potentiel et la viabilité commerciale d’un nouveau produit dès les premières phases du développement clinique. Ces informations exclusives et inédites vont aider les entreprises du secteur des sciences de la vie à déterminer avec davantage de précision si un produit homologué a des chances d’être adopté, ainsi qu’à identifier les mesures à prendre pendant la phase de développement du produit pour accroître ses chances de réussite commerciale future.

« Nous aidons les entreprises du secteur des sciences de la vie à prendre des décisions de développement précoce en se basant sur des critères d’évaluation et des protocoles d’essais cliniques susceptibles de stimuler l’adoption et la demande futures de la part des médecins, des payeurs et des patients », a déclaré Harris Kaplan, associé gérant de Litmys. « Notre processus collaboratif, le “Demand Driven Development” (développement axé sur la demande), alimenté par le modèle RAMPx, vise à aider les entreprises du secteur des sciences de la vie à concevoir et à investir dans des essais cliniques avec plus d’assurance, à éviter les surprises coûteuses en phase avancée et à agir dans l’intérêt des investisseurs. L’Intelligent Platform de Konovo nous permet de collecter rapidement et efficacement les données sous-jacentes, ce qui nous laisse davantage de temps pour générer des résultats pour nos clients. »

Ce que ce partenariat signifie pour les entreprises du secteur des sciences de la vie :

Prévention précoce des risques : l’accès à des informations cliniques concrètes, associé à des analyses commerciales prédictives, permet aux entreprises d’identifier et de gérer les risques liés au développement avant qu’ils ne se transforment en échecs coûteux à un stade avancé. Il favorise également une allocation plus stratégique des ressources de R&D et une meilleure gestion du portefeuille.

l’accès à des informations cliniques concrètes, associé à des analyses commerciales prédictives, permet aux entreprises d’identifier et de gérer les risques liés au développement avant qu’ils ne se transforment en échecs coûteux à un stade avancé. Il favorise également une allocation plus stratégique des ressources de R&D et une meilleure gestion du portefeuille. Gain de temps et réduction des coûts : l’accès rationalisé aux perspectives des parties prenantes clés, associé à des analyses avancées, permet de raccourcir les délais d’évaluation du marché et de réduire les coûts globaux ainsi que les risques liés à la mise sur le marché des produits.

l’accès rationalisé aux perspectives des parties prenantes clés, associé à des analyses avancées, permet de raccourcir les délais d’évaluation du marché et de réduire les coûts globaux ainsi que les risques liés à la mise sur le marché des produits. Meilleur retour sur les investissements en R&D : les capacités combinées de RAMPx et de l’Intelligent Platform de Konovo aident les entreprises de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux à optimiser le rendement de leur pipeline de R&D en investissant avec davantage de confiance dans les actifs présentant les meilleures chances de succès commercial.

les capacités combinées de RAMPx et de l’Intelligent Platform de Konovo aident les entreprises de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux à optimiser le rendement de leur pipeline de R&D en investissant avec davantage de confiance dans les actifs présentant les meilleures chances de succès commercial. Veille de marché complète : les investisseurs et les PDG peuvent se forger une vision à 360 degrés des opportunités de développement en combinant des informations fragmentées issues des essais cliniques, des payeurs et des patients, avec des analyses rigoureuses de la maturité commerciale.

« L’industrie des sciences de la vie n’a jamais fait l’objet d’une telle pression pour valider ses actifs plus tôt et avec davantage de précision », a déclaré Tal Rosenberg, PDG de Konovo. « Notre collaboration avec Litmys illustre parfaitement la raison d’être de l’Intelligent Platform de Konovo : permettre à nos partenaires et à nos clients d’entrer en contact avec les publics appropriés, au niveau adéquat, afin de générer des informations qui favorisent la prise de décisions éclairées. L’Intelligent Platform de Konovo permet à Litmys d’offrir aux dirigeants, aux chercheurs et aux investisseurs une vision plus claire et plus précoce de la capacité d’un produit à s’imposer réellement sur le marché après validation par les autorités réglementaires. »

Ce partenariat prend effet immédiatement, et des solutions intégrées sont d’ores et déjà proposées aux entreprises du secteur des sciences de la vie et aux sociétés de capital-risque du monde entier.

À propos de Litmys

Litmys est un cabinet de conseil en sciences de la vie spécialisé dans l’évaluation des risques liés au développement de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que dans l’analyse de la maturité commerciale. Son modèle exclusif et prédictif de notation offre une vision précoce de la viabilité commerciale réelle d’un actif thérapeutique. Il permet ainsi aux entreprises du secteur des sciences de la vie de réduire les taux d’échec coûteux, d’améliorer le retour sur investissement de leur pipeline de R&D et de prendre des décisions d’investissement en toute confiance. Le siège social de Litmys est situé à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, et l’entreprise dispose également d’un bureau à Minneapolis, dans le Minnesota. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.litmys.com.

À propos de Konovo

Konovo est une entreprise mondiale du secteur de la santé qui vise à transformer la recherche grâce à la technologie et au rapprochement des connaissances. Grâce à son Intelligent Platform et à ses solutions pilotées par des experts, Konovo simplifie le processus de recherche, relie les informations fragmentées et facilite l’accès aux acteurs de la santé, notamment les médecins, les patients, les soignants et les professionnels de santé associés. Présente en Amérique, en Europe et en Asie, Konovo aide les agences d’études de marché, les cabinets de conseil et les marques des secteurs des sciences de la vie et de la santé en leur fournissant des informations exploitables plus approfondies.

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