Rue Gilt Groupe integra le informazioni relative all'identità di Riskified nella sua esperienza del servizio clienti

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Riskified (NYSE: RSKD), un leader nell'intelligence del rischio e delle truffe nell'ecommerce, oggi ha annunciato una collaborazione basata sull'innovazione con Rue Gilt Groupe (RGG), azienda di ecommerce di fascia alta e di articoli di lusso a prezzi scontati, per implementare l'intelligence sull'identità basata sulla valutazione del rischio per trasformare le esperienze dei clienti di RGG. Integrando i punteggi del rischio di identità in tempo reale di Riskified direttamente nei flussi di lavoro del servizio clienti, RGG consente agli agenti di distinguere immediatamente tra clienti fedeli e truffatori professionisti, offrendo un'esperienza migliore per i clienti fidati e riducendo al minimo le perdite dovute a frodi e abusi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.