Rue Gilt Groupe integra le informazioni relative all'identità di Riskified nella sua esperienza del servizio clienti
Rue Gilt Groupe integra le informazioni relative all'identità di Riskified nella sua esperienza del servizio clienti
L'innovazione congiunta porta informazioni relative al rischio dell'identità in tempo reale nei flussi di lavoro dell'esperienza clienti (CX) per accelerare le operazioni con i clienti fidati e ridurre le truffe e gli abusi delle politiche
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Riskified (NYSE: RSKD), un leader nell'intelligence del rischio e delle truffe nell'ecommerce, oggi ha annunciato una collaborazione basata sull'innovazione con Rue Gilt Groupe (RGG), azienda di ecommerce di fascia alta e di articoli di lusso a prezzi scontati, per implementare l'intelligence sull'identità basata sulla valutazione del rischio per trasformare le esperienze dei clienti di RGG. Integrando i punteggi del rischio di identità in tempo reale di Riskified direttamente nei flussi di lavoro del servizio clienti, RGG consente agli agenti di distinguere immediatamente tra clienti fedeli e truffatori professionisti, offrendo un'esperienza migliore per i clienti fidati e riducendo al minimo le perdite dovute a frodi e abusi.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
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