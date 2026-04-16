-

Rue Gilt Groupe integra le informazioni relative all'identità di Riskified nella sua esperienza del servizio clienti

L'innovazione congiunta porta informazioni relative al rischio dell'identità in tempo reale nei flussi di lavoro dell'esperienza clienti (CX) per accelerare le operazioni con i clienti fidati e ridurre le truffe e gli abusi delle politiche

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Riskified (NYSE: RSKD), un leader nell'intelligence del rischio e delle truffe nell'ecommerce, oggi ha annunciato una collaborazione basata sull'innovazione con Rue Gilt Groupe (RGG), azienda di ecommerce di fascia alta e di articoli di lusso a prezzi scontati, per implementare l'intelligence sull'identità basata sulla valutazione del rischio per trasformare le esperienze dei clienti di RGG. Integrando i punteggi del rischio di identità in tempo reale di Riskified direttamente nei flussi di lavoro del servizio clienti, RGG consente agli agenti di distinguere immediatamente tra clienti fedeli e truffatori professionisti, offrendo un'esperienza migliore per i clienti fidati e riducendo al minimo le perdite dovute a frodi e abusi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Comunicazioni aziendali:
Cristina Dinozo
Direttore senior delle Communicazioni
press@riskified.com

Relazioni con gli investitori:
ir@riskified.com

Industry:

Riskified

NYSE:RSKD
Release Versions
EnglishItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Comunicazioni aziendali:
Cristina Dinozo
Direttore senior delle Communicazioni
press@riskified.com

Relazioni con gli investitori:
ir@riskified.com

More News From Riskified

Riassunto: Riskified sigla una partnership con Outpayce di Amadeus per consentire e tutelare i pagamenti destinati alle compagnie aeree e agli operatori turistici internazionali

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Riskified, leader nell'intelligence sulle frodi e sui rischi nell'e-commerce, oggi ha annunciato una collaborazione con Outpayce di Amadeus. Questa partnership potenzia l'affidabile piattaforma di pagamento viaggi di Outpayce con la suite di prevenzione frodi basata sull'AI e con il modello Chargeback Guarantee targati Riskified, per creare una soluzione rivoluzionaria destinata alle compagnie aeree internazionali. Il panorama dei pagamenti di questo settore è in pien...

Riassunto: Riskified lancia la Dispute Resolve per Shopify per aiutare i commercianti ad automatizzare la gestione dei chargeback e recuperare i guadagni persi

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Riskified (NYSE: RSKD), leader nella lotta alle frodi nell'e-commerce e della risk intelligence, ha annunciato oggi il lancio di Dispute Resolve per Shopify. Questa offerta specializzata è progettata per trasformare il processo di gestione dei chargeback spesso complesso e altamente manuale in un meccanismo ottimizzato e automatizzato, consentendo ai commercianti che usano Shopify di recuperare entrate con maggiore efficienza e un minore sforzo manuale. Numerosi comme...

Riassunto: Radial sceglie Riskified per alimentare la protezione dalle frodi nei pagamenti e nei rimborsi/resi per il portafoglio di clienti commercianti

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Riskified (NYSE: RSKD), un leader nell'intelligence del rischio e delle truffe nell'ecommerce, oggi ha annunciato una collaborazione strategica con Radial, azienda 3PL (logistica di terze parti) leader nel settore che quest'anno diventerà Paxon. Radial si integrerà con la piattaforma basata sull'AI di Riskified per aiutare i suoi commercianti ad approvare ordini più legittimi e ridurre le perdite derivate da frodi nei pagamenti, compresi molti commercianti che utilizz...
Back to Newsroom