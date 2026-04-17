Mirakulo e INVIDI Technologies anunciam parceria estratégica global para impulsionar a publicidade endereçável em plataformas de transmissão

RIO DE JANEIRO, Brasil e PRINCETON, N.J.--(BUSINESS WIRE)--A Mirakulo, líder em software de TV digital de última geração, e a INVIDI Technologies, pioneira global em soluções de publicidade direcionada e endereçável, anunciaram hoje uma cooperação estratégica para fornecer soluções conjuntas de publicidade em diversos mercados, com foco inicial nas Américas, Japão e Sudeste Asiático.

Essa colaboração une duas tecnologias complementares que aprimoram o futuro da publicidade na TV, conectando a distribuição por transmissão com a personalização baseada em banda larga, capacitando emissoras e anunciantes com melhores ferramentas de monetização e os telespectadores com conteúdo mais relevante.

A plataforma de publicidade endereçável da INVIDI permite que operadoras de TV veiculem anúncios altamente segmentados para públicos específicos em plataformas de TV a cabo, satélite, IPTV e streaming, reduzindo impressões desperdiçadas e aumentando o valor do inventário de publicidade para programadores e distribuidores. Seu sistema avançado utiliza dados e segmentação por dispositivo para alcançar residências com precisão, independentemente de como os telespectadores assistem ao conteúdo.

Com base nessa capacidade, a Mirakulo integrará sua solução AstroTV NEXT, uma plataforma completa que oferece suporte à Inserção Dinâmica de Anúncios (DAI) via banda larga, ao ecossistema da INVIDI. O AstroTV NEXT permite que as emissoras substituam a publicidade linear por publicidade personalizada veiculada pela internet, abrindo novas oportunidades de receita e aprimorando as experiências interativas para os telespectadores.

Como parte da colaboração, a Mirakulo e a INVIDI apresentarão a solução combinada para importantes emissoras internacionais nas Américas, Japão e na região da Ásia-Pacífico. Após a recepção positiva da implementação da Mirakulo por grandes parceiros, a cooperação formalizará os esforços conjuntos para implantar plataformas de publicidade integradas que atendam tanto a ambientes de transmissão tradicionais quanto a modelos de monetização digital.

“Estamos muito satisfeitos com a parceria com a INVIDI Technologies para expandir as capacidades da publicidade endereçável em mercados globais”, disse David Britto, CEO da Mirakulo. “A integração do AstroTV NEXT com a inserção dinâmica de anúncios via banda larga, juntamente com as soluções endereçáveis ​​comprovadas da INVIDI, cria uma oportunidade única para as emissoras aproveitarem ao máximo a convergência entre transmissão e banda larga. Juntos, podemos viabilizar uma monetização mais eficaz, um maior engajamento do público e um caminho escalável para o futuro da publicidade na TV.”

“A INVIDI sempre esteve na vanguarda do desenvolvimento e da implementação de soluções tecnológicas avançadas para publicidade endereçável”, disse Nick Chuah, diretor-geral da INVIDI para a região Ásia-Pacífico. “Com nossa colaboração com a Mirakulo, alcançaremos um novo conjunto de consumidores em todo o mundo, expandindo ainda mais o alcance dos anunciantes.”

Sobre a Mirakulo

A Mirakulo é líder do setor em inovação de software para TV digital, com profundo conhecimento dos padrões ISDB-T e ATSC 3.0. A empresa é conhecida por seu trabalho em aplicativos interativos, middleware (incluindo o Ginga DTV Play) e soluções avançadas para TV conectada, VoD e IPTV. A principal plataforma da Mirakulo, AstroTV NEXT, integra tecnologias de transmissão e banda larga, oferecendo suporte completo para inserção dinâmica de anúncios (DAI) e recursos interativos. mirakulo.com.

Sobre a INVIDI Technologies

A INVIDI Technologies é pioneira no setor de publicidade endereçável, permitindo que proprietários de conteúdo aumentem significativamente suas receitas com o inventário existente. Em parceria com as principais emissoras e operadoras, a tecnologia premiada com o Emmy® da INVIDI melhora o desempenho da publicidade, reduz o desperdício e aumenta o valor da mídia, ao mesmo tempo que protege a privacidade do espectador. invidi.com.

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