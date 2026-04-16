Rue Gilt Groupe intègre la solution d’intelligence de l’identité de Riskified à son service client

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Riskified (NYSE : RSKD), un leader de la lutte contre la fraude en ligne et de l’intelligence des risques, a annoncé aujourd’hui un partenariat innovant avec Rue Gilt Groupe (RGG), une entreprise de commerce électronique spécialisée dans les produits haut de gamme et de luxe à prix réduit, pour mettre en œuvre une solution d’intelligence de l’identité tenant compte des risques et transformer l’expérience client proposée par RGG. Grâce à l’intégration des scores de risque liés à l’identité en temps réel de Riskified dans les flux de travail du service client, RGG permet à ses agents de distinguer instantanément les clients fidèles des fraudeurs professionnels, d’offrir une meilleure expérience aux clients de confiance et de limiter avec précision les pertes liées à la fraude et aux abus.

Depuis des années, les responsables de l’expérience client (CX) sont confrontés à un choix difficile : proposer une résolution immédiate pour fidéliser la clientèle ou mettre en place des règles strictes visant à endiguer la vague croissante de demandes de remboursement et de retours abusifs. Ce défi est amplifié par l’essor l’IA générative, qui a multiplié les possibilités d’exploitation par le biais d’identités synthétiques, de photos truquées, de l’usurpation vocale et de scénarios d’ingénierie sociale de plus en plus convaincants.

La solution d’intelligence de l’identité de Riskified s’attaque à cette lacune en élargissant les capacités de prévention des abus de politiques des entreprises, notamment grâce à l’outil Policy Protect, et en intégrant ces capacités aux processus de service client, directement au sein de la CRM ou dans la console de service utilisée par les agents. En s’appuyant sur un moteur d’identité qui analyse plus de 5 milliards de transactions historiques au sein de notre réseau mondial de commerçants, cette solution de regroupement des identités offre une vision très fiable de la personne unique qui se cache derrière chaque adresse e-mail, commande, compte, adresse postale, demande de remboursement et numéro de téléphone. Parmi les identités à l’origine de plusieurs demandes de remboursement, 13 % sont actives auprès de plusieurs commerçants, et ces identités sont associées en moyenne à sept fois plus de comptes que les identités n’ayant effectué aucune réclamation. Une vue en réseau des identités est donc essentielle pour détecter les abus répétés et coordonnés.

Lorsqu’un client contacte un centre de services pour une demande de remboursement ou une réclamation à haut risque (réacheminement d’un colis, par exemple), les agents reçoivent en temps réel une note de risque associée à l’identité de la personne. Grâce à cette note, les agents peuvent identifier immédiatement les signaux de risque et évaluer la fiabilité de la personne à l’origine de la demande, ce qui leur permet de prendre des décisions plus rapides et plus précises. Alors que de plus en plus de grandes entreprises déploient des agents IA en première ligne du service client, la gestion en temps réel des risques liés à l’identité devient encore plus importante, car elle permet de prévenir les manipulations et les abus tout en réduisant les faux positifs susceptibles d’avoir un impact négatif sur la satisfaction de la clientèle.

« Quand on sait exactement à qui l’on a affaire, on n’a plus besoin de choisir entre protéger l’entreprise et satisfaire le client. L’intelligence d’identité fournie par Riskified nous permet de mieux concilier ces deux objectifs », a déclaré Maria Vargas, vice-présidente principale chargée de l’expérience des membres chez Rue Gilt Groupe. « En intégrant directement les informations de Riskified sur les risques et les identités dans notre console de service Zendesk, nous dotons nos équipes de première ligne de la confiance nécessaire pour accorder la priorité à nos membres les plus précieux et leur offrir une résolution immédiate, tout en déployant la mesure de friction adéquate pour dissuader les fraudeurs récidivistes qui se cachent derrière de faux comptes ou des comptes volés. »

La solution d’intelligence de l’identité de Riskified a d’ores et déjà un impact opérationnel notable. Les commerçants qui utilisent l’outil Policy Protect de Riskified ont pu constater une baisse de leur taux de réclamations pouvant atteindre 30 % ainsi que, dans plusieurs cas, une réduction des frais liés aux remboursements et aux retours se chiffrant en millions, grâce à l’automatisation des décisions pour les identités à faible risque et à la mise en place de directives claires pour les cas à haut risque.

Cela montre à quel point les abus en matière de politiques peuvent être répandus. Grâce à la solution Policy Protect de Riskified et au système de sécurité domotique intelligent Ring d’Amazon, il a été possible d’établir que 600 personnes étaient responsables de plus de 4 millions de dollars de fraudes par an, certaines d’entre elles commettant des fraudes pouvant atteindre 150 000 dollars par an. Tout cela prouve qu’un petit groupe de récidivistes peut causer des pertes colossales. Découvrez la success-story des solutions Ring d’Amazon ici.

« L’avenir du commerce de détail repose sur la capacité à offrir des expériences rapides et exceptionnelles aux clients fidèles, tout en se protégeant contre des abus de plus en plus sophistiqués », a déclaré Jeff Otto, directeur du marketing chez Riskified. « Notre partenariat avec Rue Gilt Groupe marque une nouvelle étape dans l’évolution de l’expérience client. Grâce à l’intelligence de l’identité tenant compte des risques, les équipes de service, qu’elles soient composées d’humains ou d’agents IA, peuvent récompenser instantanément les clients de confiance et accélérer la résolution de leurs problèmes, tout en bloquant les acteurs malveillants. Chaque interaction s’appuie sur une intelligence à l’échelle du réseau qui vise à maximiser la valeur à long terme tout en prévenant les préjudices. »

Participez au webinaire, « The Risk-Aware CX Revolution » (La révolution de l’expérience client tenant compte des risques), qui sera diffusé en direct le jeudi 23 avril 2026, puis disponible en replay. Découvrez comment la solution d’intelligence de l’identité de Riskified fournit aux équipes de service client des informations en temps réel sur les personnes avec lesquelles elles interagissent, et permettent ainsi aux commerçants d’accorder la priorité aux clients de confiance, de bloquer les fraudeurs récidivistes et de protéger leur chiffre d’affaires. Vous découvrirez également comment Rue Gilt Groupe a transformé le fonctionnement de son service client.

À propos de Rue Gilt Groupe

Rue Gilt Groupe est la société du portefeuille leader dans le secteur du commerce électronique à prix réduit. Elle met en relation plus de 35 millions de membres avec des créateurs très prisés à des prix exceptionnels. Ses deux marques complémentaires, Rue La La et Gilt, s’appuient sur un merchandising, une technologie et un marketing de pointe pour soutenir stratégiquement ses marques partenaires et inspirer ses membres au quotidien. Son approche du commerce de détail rend les achats en ligne passionnants et lui permet de proposer une expérience de premier ordre, conforme aux attentes des clients d’aujourd’hui.

À propos de Riskified

Riskified (NYSE : RSKD) aide les entreprises à stimuler la croissance de leurs activités de commerce électronique en déjouant les risques. De nombreuses grandes marques et entreprises cotées en bourse à travers le monde qui vendent en ligne s’appuient sur Riskified pour se protéger des rétrofacturations, lutter contre la fraude et les abus de politique à grande échelle, et renforcer la fidélisation de leur clientèle. Développée et dirigée par la plus grande équipe d’analystes des risques de commerce électronique, de scientifiques des données et de chercheurs, la plateforme d’intelligence du risque et de la fraude alimentée par l’IA de Riskified analyse l’utilisateur derrière chaque interaction afin de fournir des décisions en temps réel et des informations robustes fondées sur l’identité. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur riskified.com.

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