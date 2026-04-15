Litmys und Konovo gehen eine Partnerschaft ein, um die Marktanalyse in der Arzneimittelentwicklung für Life-Science-Unternehmen zu revolutionieren

SANTA FE, New Mexico--(BUSINESS WIRE)--Litmys, ein Beratungsunternehmen für kommerzielle Strategien im Life-Sciences-Bereich, das sich auf die Entwicklung von Analysen zur Marktreife spezialisiert hat, und Konovo, ein technologieorientiertes Unternehmen für Gesundheitsdaten, das den Zugang zu Kundenerkenntnissen im gesamten Gesundheitsökosystem beschleunigt, gaben heute eine Partnerschaft bekannt, die die Art und Weise verändern wird, wie Life-Sciences-Unternehmen frühzeitigere, intelligentere und kommerziell fundiertere Entscheidungen in Bezug auf F&E-Investitionen und die klinische Entwicklung treffen.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit nutzt das proprietäre RAMPx-Modell von Litmys zur Vorhersage des kommerziellen Erfolgs das Netzwerk von Konovo mit über 2 Millionen Akteuren im Gesundheitswesen in den USA, Europa und Asien. Diese Kombination aus hochwertigen Primärdaten und strukturierten qualitativen sowie quantitativen Bewertungen beschleunigt den Zugang zu den richtigen Akteuren, um das Potenzial neuer Produkte und deren kommerzielle Tragfähigkeit bereits in einer frühen Phase der klinischen Entwicklung vorherzusagen. Diese einzigartigen und proprietären Erkenntnisse helfen Life-Science-Unternehmen dabei, ein klareres Bild davon zu gewinnen, ob ein zugelassenes Produkt wahrscheinlich angenommen wird und welche Schritte sie unternehmen können, während sich das Produkt noch in der Entwicklung befindet, um die Wahrscheinlichkeit eines zukünftigen kommerziellen Erfolgs zu erhöhen.

„Wir ermöglichen es Life-Science-Unternehmen, frühe Entwicklungsentscheidungen auf die Endpunkte und das Design klinischer Studien auszurichten, die die zukünftige Akzeptanz und Nachfrage bei Ärzten, Kostenträgern und Patienten vorantreiben“, sagte Harris Kaplan, Managing Partner bei Litmys. „Unser kollaborativer Prozess, die nachfrageorientierte Entwicklung (Demand Driven Development), die auf dem RAMPx-Modell basiert, hilft Life-Science-Unternehmen, klinische Studien mit größerer Zuversicht zu konzipieren und in diese zu investieren, kostspielige Überraschungen in späten Entwicklungsphasen zu vermeiden und das Interesse der Investoren zu wecken. Die intelligente Plattform von Konovo ermöglicht es uns, die zugrunde liegende Datenerhebung schnell und effektiv durchzuführen, sodass wir mehr Zeit haben, uns darauf zu konzentrieren, für unsere Kunden die entscheidenden Erkenntnisse zu generieren.“

Was dies für Life-Science-Unternehmen bedeutet:

Frühzeitige Risikominderung: Der Zugang zu klinischen Erkenntnissen aus der Praxis in Kombination mit prädiktiven kommerziellen Analysen ermöglicht es Unternehmen, Entwicklungsrisiken zu identifizieren und anzugehen, bevor kostspielige Fehlschläge in späten Phasen auftreten, und ermöglicht eine strategischere Zuweisung von F&E-Ressourcen sowie ein verbessertes Portfoliomanagement.

Der Zugang zu klinischen Erkenntnissen aus der Praxis in Kombination mit prädiktiven kommerziellen Analysen ermöglicht es Unternehmen, Entwicklungsrisiken zu identifizieren und anzugehen, bevor kostspielige Fehlschläge in späten Phasen auftreten, und ermöglicht eine strategischere Zuweisung von F&E-Ressourcen sowie ein verbessertes Portfoliomanagement. Zeit- und Kostenersparnis: Der optimierte Zugang zu den Perspektiven wichtiger Stakeholder in Verbindung mit fortschrittlichen Analysen hilft, die Zeitpläne für die Marktbewertung zu verkürzen und die Gesamtkosten sowie die Risiken zu reduzieren, die mit der Markteinführung von Produkten verbunden sind.

Der optimierte Zugang zu den Perspektiven wichtiger Stakeholder in Verbindung mit fortschrittlichen Analysen hilft, die Zeitpläne für die Marktbewertung zu verkürzen und die Gesamtkosten sowie die Risiken zu reduzieren, die mit der Markteinführung von Produkten verbunden sind. Höhere Rendite aus F&E-Investitionen: Die kombinierten Fähigkeiten von RAMPx und der Intelligent Platform von Konovo helfen Pharma- und Medizintechnikunternehmen, die Rendite ihrer F&E-Pipeline zu steigern, indem sie mit größerer Zuversicht in Assets mit der höchsten Wahrscheinlichkeit für kommerziellen Erfolg investieren.

Die kombinierten Fähigkeiten von RAMPx und der Intelligent Platform von Konovo helfen Pharma- und Medizintechnikunternehmen, die Rendite ihrer F&E-Pipeline zu steigern, indem sie mit größerer Zuversicht in Assets mit der höchsten Wahrscheinlichkeit für kommerziellen Erfolg investieren. Umfassende Marktinformationen: Investoren und CEOs können sich einen 360-Grad-Überblick über Entwicklungsmöglichkeiten verschaffen, indem sie fragmentierte klinische Erkenntnisse sowie Einblicke von Kostenträgern und Patienten mit strengen Analysen zur Marktreife verknüpfen.

„Die Life-Sciences-Branche stand noch nie unter so großem Druck, Assets früher – und mit größerer Präzision – zu validieren“, sagte Tal Rosenberg, Chief Executive Officer von Konovo. „Unsere Zusammenarbeit mit Litmys ist ein Paradebeispiel dafür, wofür die intelligente Plattform von Konovo entwickelt wurde: unseren Partnern und Kunden zu ermöglichen, mit den richtigen Zielgruppen in der richtigen Tiefe in Kontakt zu treten, um Erkenntnisse zu gewinnen, die zu fundierten Entscheidungen führen. Die Intelligent Platform von Konovo ermöglicht es Litmys, Führungskräften, Forschern und Investoren gleichermaßen ein klareres und frühzeitigeres Verständnis darüber zu vermitteln, ob ein Produkt nach der behördlichen Zulassung tatsächlich kommerziell erfolgreich sein kann.“

Die Partnerschaft tritt sofort in Kraft, wobei integrierte Lösungen für Life-Science-Unternehmen und Risikokapitalfirmen weltweit verfügbar sind.

Über Litmys

Litmys ist ein Beratungsunternehmen im Bereich Life Sciences, das sich auf die Risikobewertung bei der Entwicklung von Arzneimitteln und Medizinprodukten sowie auf Analysen zur Marktreife spezialisiert hat. Sein proprietäres prädiktives Bewertungsmodell liefert frühzeitig Einblicke in die tatsächliche wirtschaftliche Tragfähigkeit eines therapeutischen Produkts und ermöglicht es Life-Sciences-Unternehmen, kostspielige Ausfallraten zu reduzieren, den ROI ihrer F&E-Pipeline zu stärken und Investitionsentscheidungen mit Zuversicht zu treffen. Litmys hat seinen Hauptsitz in Santa Fe, New Mexico, und unterhält eine weitere Niederlassung in Minneapolis, Minnesota. Erfahren Sie mehr unter www.litmys.com.

Über Konovo

Konovo ist ein weltweit tätiges Unternehmen im Gesundheitswesen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Marktforschung durch Technologie und vernetzte Erkenntnisse zu revolutionieren. Konovo vereinfacht den Forschungsprozess, verknüpft fragmentierte Erkenntnisse und verbessert den Zugang zu Zielgruppen im Gesundheitswesen – darunter Ärzte, Patienten, Pflegekräfte und Angehörige verwandter Gesundheitsberufe – mithilfe seiner intelligenten Plattform und expertengestützten Lösungen. Konovo ist in Nord- und Südamerika, Europa und Asien tätig und unterstützt Marktforschungsagenturen, Beratungsunternehmen sowie Marken aus den Bereichen Life Sciences und Gesundheitswesen mit fundierten, umsetzbaren Erkenntnissen.

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