Rue Gilt Groupe integra la inteligencia de identidad de Riskified en su experiencia de atención al cliente

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Riskified (NYSE: RSKD), líder en inteligencia de riesgos y fraude en el comercio electrónico, anunció el día de hoy una alianza centrada en la innovación con Rue Gilt Groupe (RGG), una empresa de comercio electrónico de productos de lujo y de alta gama a precios reducidos, para implementar una inteligencia de identidad basada en el riesgo con el fin de transformar la experiencia de los clientes de RGG. Al integrar las puntuaciones de riesgo de identidad en tiempo real de Riskified directamente en los flujos de trabajo del servicio de atención al cliente, RGG permite a los agentes distinguir al instante entre miembros fieles y estafadores profesionales y puede brindar así una mejor experiencia a los clientes de confianza y mitigar con precisión las pérdidas que se derivan del fraude y el abuso.

Durante años, los responsables de la experiencia del cliente (CX) se han enfrentado a un difícil dilema: ofrecer una resolución inmediata para fomentar la fidelidad o aplicar normas estrictas para frenar la creciente oleada de solicitudes fraudulentas de reembolso y el abuso de las devoluciones. Este reto se ve agravado por el auge de la IA generativa, que ha multiplicado las posibilidades de abuso mediante identidades sintéticas, fotos manipuladas, suplantación de voz y guiones de ingeniería social cada vez más convincentes.

La inteligencia de identidad de Riskified aborda esta carencia ampliando las capacidades de la empresa en materia de prevención del uso indebido de políticas, entre las que se incluyen la Policy Protect, a los flujos de trabajo de atención al cliente, directamente dentro del CRM o la consola de servicio que utilizan los agentes. Al aprovechar un motor de identidad que analiza más de 5000 millones de transacciones históricas en toda nuestra red global de comerciantes, esta solución de agrupación de identidades ofrece una visión de alta fiabilidad de la persona única que se encuentra detrás de cada correo electrónico, pedido, cuenta, dirección, reclamo y número de teléfono. De las identidades con múltiples reclamos, el 13 % tiene actividad en más de un comerciante, y esas identidades están asociadas a un promedio de siete veces más cuentas que las identidades sin reclamos. Esto hace que una visión de red de la identidad sea fundamental para detectar abusos repetidos y coordinados.

Cuando un cliente se pone en contacto con un centro de atención al cliente para solicitar un reembolso o realizar una gestión de alto riesgo, como el desvío de un paquete, los agentes reciben una puntuación de riesgo de identidad en tiempo real. Esto les permite detectar de inmediato las señales de riesgo y evaluar la fiabilidad de la persona que realiza la solicitud, lo que les ayuda a tomar decisiones más rápidas y precisas en el momento. A medida que empresas más grandes implementan agentes de IA en la primera línea del servicio de atención al cliente, el riesgo de identidad en tiempo real es aún más importante. Ayuda a prevenir la manipulación y el abuso, al mismo tiempo que reduce los falsos positivos que pueden afectar de manera negativa la satisfacción del cliente.

"Cuando sabes exactamente con quién estás tratando, ya no tienes que elegir entre proteger el negocio y satisfacer al cliente. La inteligencia de identidad de Riskified mejora nuestra capacidad para hacer ambas cosas", afirmó María Vargas, vicepresidenta sénior de Experiencias de los Miembros en Rue Gilt Groupe. "Al incorporar la información sobre riesgos e identidades de Riskified directamente en nuestra consola de servicio de Zendesk, estamos dando a nuestros equipos de primera línea la confianza necesaria para darle prioridad a nuestros miembros más valiosos y ofrecerles una resolución inmediata, al tiempo que aplicamos las medidas necesarias para disuadir a los infractores reincidentes que se esconden tras cuentas falsas o robadas".

La inteligencia de identidad de Riskified ya está generando un impacto operativo significativo. Los comerciantes que utilizan la solución Policy Protect de Riskified han observado una reducción de hasta el 30 % en las tasas de reclamos y, en varios casos, una reducción de siete cifras en los costos de reembolsos y devoluciones, gracias a la automatización de las decisiones para las identidades de bajo riesgo y a la orientación clara que ofrece en los casos de mayor riesgo.

Esto refleja lo concentrado que puede ser el abuso de las políticas. Gracias a la solución Policy Protect de Riskfied, Ring, el sistema de seguridad doméstica inteligente de Amazon, pudo determinar que 600 personas eran responsables de más de USD 4 millones en abusos cada año, y que algunas de ellas cometían abusos por un valor de hasta USD 150 000 dólares al año. Esto demuestra cómo un pequeño grupo de infractores reincidentes puede provocar pérdidas desmesuradas. Lee la historia de éxito de Amazon Ring aquí.

"El futuro del comercio minorista depende de la capacidad de ofrecer experiencias rápidas y excepcionales a los clientes fieles, al tiempo que se protege contra los abusos que son cada vez más sofisticados", afirmó Jeff Otto, director de marketing de Riskified. "Nuestra colaboración con Rue Gilt Groupe representa la próxima evolución de la experiencia del cliente. Gracias a la inteligencia de identidad con detección de riesgos, los equipos de atención al cliente, tanto humanos como basados en IA, pueden recompensar al instante a los clientes de confianza y acelerar la resolución de incidencias, al tiempo que se detiene a los usuarios malintencionados. Cada interacción se basa en inteligencia a escala de red para maximizar el valor de por vida del cliente y evitar la pérdida de ingresos".

Participe en el seminario web, The Risk-Aware CX Revolution, en directo el jueves 23 de abril de 2026 o bajo demanda. Descubra cómo la inteligencia de identidad de Riskified proporciona a los equipos de atención al cliente información en tiempo real sobre las personas con las que interactúan; esto ayuda a los comerciantes a darle prioridad a los clientes de confianza, bloquear a los infractores reincidentes y proteger sus ingresos, y cómo Rue Gilt Groupe transformó su flujo de trabajo de atención al cliente.

Acerca de Rue Gilt Groupe

Rue Gilt Groupe es la principal empresa de comercio electrónico de productos a precios reducidos, que pone en contacto a más de 35 millones de socios con diseñadores de renombre a precios excepcionales. Sus dos marcas complementarias, Rue La La y Gilt, utilizan estrategias de comercialización, tecnología y marketing de primer nivel para apoyar estratégicamente a nuestras marcas colaboradoras e inspirar a nuestros socios cada día. Nuestro enfoque del comercio minorista aporta emoción a las compras en línea y ofrece la mejor experiencia del sector que exigen los clientes de hoy en día.

Acerca de Riskified

Riskified (NYSE:RSKD) ayuda a las empresas a impulsar el crecimiento del comercio electrónico gestionando los riesgos de forma inteligente. Muchas de las marcas más importantes del mundo y de las empresas que cotizan en bolsa y venden online confían en Riskified para obtener una protección garantizada contra las devoluciones de cargos, para combatir el fraude y el abuso de las políticas a gran escala, y para mejorar la retención de clientes. Desarrollada y gestionada por el mayor equipo de analistas de riesgos de comercio electrónico, científicos de datos e investigadores, la plataforma de inteligencia de riesgos y fraude impulsada por IA de Riskified analiza a la persona que hay detrás de cada interacción para proporcionar decisiones en tiempo real y una sólida información basada en la identidad. Obtenga más información en riskified.com.

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