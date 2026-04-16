-

HYROX e Amazfit rafforzano il sodalizio con una collaborazione triennale a livello globale

L'accordo ampliato tra Amazfit e HYROX trasforma una collaborazione regionale di successo in una partnership mondiale, supportando la rapida crescita globale di HYROX e il movimento dell'allenamento ibrido

original Amazfit and HYROX announce a new three-year global partnership that expands their collaboration worldwide and reinforces Amazfit’s exclusive position in the smart wearables category across HYROX events.

Amazfit and HYROX announce a new three-year global partnership that expands their collaboration worldwide and reinforces Amazfit’s exclusive position in the smart wearables category across HYROX events.

MILPITAS, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Amazfit, un marchio leader nel settore dei dispositivi indossabili intelligenti, di proprietà di Zepp Health, oggi ha annunciato una nuova collaborazione triennale a livello globale con HYROX, la World Series of Fitness Racing (competizione internazionale di fitness racing), ampliando notevolmente la collaborazione regionale esistente in un accordo di portata mondiale.

Questo sodalizio più ampio migliora l'esperienza degli atleti e dei partecipanti HYROX nelle fasi di allenamento, gara e recupero, grazie a una serie più ampia di categorie esclusive di dispositivi indossabili intelligenti, tra cui orologi smart, anelli smart, fotocamere smart, occhiali smart e cinturini smart, assieme a esperienze di applicazioni connesse, modalità di allenamento specifiche per HYROX e alcune integrazioni di dati relativi alle prestazioni.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per i media
Mary Thompson Woodbury
Responsabile delle PR, Amazfit North America
Mary.woodbury@zepp.com

Industry:

Amazfit

NYSE:ZEPP
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Contatto per i media
Mary Thompson Woodbury
Responsabile delle PR, Amazfit North America
Mary.woodbury@zepp.com

More News From Amazfit

Riassunto: Amazfit presenta Active 3 Premium: la trasformazione del movimento quotidiano in progressi significativi per runner principianti

MILPITAS, California--(BUSINESS WIRE)--Amazfit, brand leader globale di dispositivi wearable intelligenti di proprietà di Zepp Health, ha annunciato oggi il lancio di Amazfit Active 3 Premium, uno smartwatch compatto a 4 pulsanti progettato come punto di accesso a un allenamento strutturato di corsa e ibrido. Realizzato per atleti che desiderano sviluppare continuità tra diversi metodi di allenamento, Active 3 Premium supporta la corsa su strada e le routine ibride che integrano resistenza, for...

Riassunto: Amazfit annuncia T-Rex Ultra 2: un orologio GPS al titanio progettato per condizioni estreme

MILPITAS, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Amazfit, un marchio globale di dispositivi smart indossabili di proprietà di Zepp Health, oggi ha annunciato T-Rex Ultra 2, l'ultimo e il più avanzato dispositivo della robusta serie T-Rex. Parte della famiglia T-Rex, il T-Rex Ultra 2 è realizzato per l'incertezza: progettato per rimanere affidabile in condizioni nelle quali i piani, gli ambienti e i risultati non sono mai del tutto definiti. Realizzato appositamente per ambienti estremi,il T-Rex Ultra 2 abbin...

Riassunto: Amazfit presenta il futuro della tecnologia sportiva al CES 2026

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Amazfit, marchio leader mondiale di dispositivi indossabili intelligenti di Zepp Health (NYSE: ZEPP), torna al CES 2026 con una forte visione per il futuro della tecnologia sportiva. Il brand, noto da tempo per i dispositivi indossabili accessibili e orientati alle performance, sta entrando in una nuova era caratterizzata da design attento, innovazione e un inconfondibile spirito sportivo. Al CES 2026, Amazfit metterà in luce il supporto offerto dal suo ecosistema co...
Back to Newsroom