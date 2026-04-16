HYROX e Amazfit rafforzano il sodalizio con una collaborazione triennale a livello globale

MILPITAS, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Amazfit, un marchio leader nel settore dei dispositivi indossabili intelligenti, di proprietà di Zepp Health, oggi ha annunciato una nuova collaborazione triennale a livello globale con HYROX, la World Series of Fitness Racing (competizione internazionale di fitness racing), ampliando notevolmente la collaborazione regionale esistente in un accordo di portata mondiale.

Questo sodalizio più ampio migliora l'esperienza degli atleti e dei partecipanti HYROX nelle fasi di allenamento, gara e recupero, grazie a una serie più ampia di categorie esclusive di dispositivi indossabili intelligenti, tra cui orologi smart, anelli smart, fotocamere smart, occhiali smart e cinturini smart, assieme a esperienze di applicazioni connesse, modalità di allenamento specifiche per HYROX e alcune integrazioni di dati relativi alle prestazioni.

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