Litmys y Konovo forman una alianza para revolucionar la inteligencia en el desarrollo de fármacos para empresas de ciencias biológicas

SANTA FE, Nuevo México--(BUSINESS WIRE)--Litmys, una firma de consultoría de estrategia comercial de ciencias biológicas especializada en el desarrollo de análisis de preparación comercial, y Konovo, una empresa de inteligencia de atención de salud orientada a tecnología que acelera el acceso a información de clientes en el ecosistema de salud, anunciaron hoy una alianza que transformará la manera en que las empresas de ciencias biológicas toman decisiones de desarrollo clínico e inversión en I+D más tempranas, inteligentes y comercialmente informadas.

A través de esta colaboración, el modelo de puntuación predictiva de éxito RAMPx patentado de Litmys aprovecha la red de Konovo, compuesta por más de dos millones de actores clave del sector de salud en los Estados Unidos, Europa y Asia.

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