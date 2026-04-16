Skild AI收购Zebra Technologies机器人自动化业务

匹兹堡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Skild AI今日宣布收购Zebra Technologies机器人自动化业务，其中包括其Symmetry Fulfillment编排平台。

Skild Brain是行业内率先推出的全载体AI软件，旨在无需预先了解机器人精确形体结构的情况下运行，它可以控制任何机器人，执行任何任务，并适应任何仓库环境。结合Zebra经受过实战检验的Symmetry编排平台，它现在拥有了在企业级规模上部署和编排由Skild Brain驱动的整支机器人车队的底层架构。

从碎片化自动化到编排式智能：如今的仓库机器人是逐个任务进行编程的，并受限于特定的硬件。更换机器人，您基本就要从零开始。Skild Brain的诞生正是为了打破这种依赖关系——无需重新训练即可在人形机器人、移动机器人和工业机械臂之间实现通用。Symmetry已在一些全球非常严苛的物流环境中得到证实，它能实时协调这些机器人与一线员工协同工作。每一次新的部署都会为Skild Brain的数据飞轮提供动力，使其在所运行的每一个环境中都变得更加智能。

两者结合，创造了一种前所未有的模式：一个可以运行整个仓库的智能层，而无需考虑仓库中配备的是何种机器人。

将现有仓库转化为自主运作的交响乐：物流运营商不再需要围绕机器人来设计仓库，也不必再与多家合作伙伴周旋——因为以前每家合作伙伴只能提供自动化方案的一个片段。Skild AI对Zebra机器人自动化业务的收购将率先催生能为仓库提供完整端到端自动化解决方案的机构：用于拣选的人形机器人、用于巡检的机器狗、用于包装的机械臂、用于物料搬运的AMR，以及一个能够控制所有这些设备的编排层。

Skild AI在2025年的短短几个月内，年收入便从零增长至约3000万美元，目前正致力于以过往难以企及的速度扩大企业部署规模。Skild AI将打造面向仓库的端到端解决方案，以目前AI机器人行业内罕见的速度加快部署步伐。

以下为相关负责人的发言：

“如今的仓库自动化领域依然高度碎片化，传统方法在大多数现实场景中都显得力不从心——这是实现高效运营的根本障碍。为了适应预设程序的机器人而拆除并重建仓库，这在经济上显然不可行。通过将Zebra的人机协作平台与Skild AI的全载体大脑相结合，我们致力于改变现有仓库中端到端自动化的面貌。Zebra的协作层将人类与Skild AI‘机器不限，仓储不限，智脑由此合一’的愿景紧密结合起来，将仓库转变为人机自主协作的生动交响乐。”——Skild AI的CEO Deepak Pathak

“缺乏自动化抓取和复杂操作能力一直在拖慢仓库的运作速度。Skild Brain配合Zebra经过市场验证的‘人到货’解决方案，将使仓库成为高效运营的核心枢纽。”——Skild AI 总裁Abhinav Gupta

关于 Skild AI：Skild AI成立于2023年，致力于构建机器人通用基础模型。在SoftBank Group、NVIDIA Ventures、Macquarie Capital（由Macquarie Capital管理的实体）、Jeff Bezos、Sequoia Capital、Lightspeed、Coatue、Felicis等投资方的支持下，公司估值已超过140亿美元。公司在匹兹堡、旧金山湾区和班加罗尔设有办事处。

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