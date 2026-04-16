L'agence sud-africaine Boundless réalise la première publicité de Mazda genérée par l'IA grâce à Luma Agents

PALO ALTO, Californie--(BUSINESS WIRE)--Luma AI a annoncé aujourd'hui que Boundless, agence de création indépendante située à Johannesburg, en Afrique du Sud, a réalisé la première publicité de Mazda entièrement automatisée grâce à Luma Agents, le système de workflow créatif de Luma optimisé par l'IA. Livré en moins de deux semaines, du brief initial à la validation finale, ce projet marque une avancée importante dans l'utilisation des workflows natifs de l'IA pour la production publicitaire. Dans le cadre de cette collaboration, Boundless a également signé un accord avec Luma pour intégrer les technologies d'IA de l'entreprise au workflow créatif de ses futurs projets clients.

Ce projet représente une étape importante pour Boundless et pour l'ensemble du secteur publicitaire, démontrant comment les workflows natifs de l'IA peuvent aider les agences à raccourcir les délais de production tout en maintenant la qualité créative, la cohérence des marques et le contrôle opérationnel.

La campagne accompagne le retour de la Mazda MX-5 sur le marché sud-africain. Le film, qui retrace son histoire, suit une caméra fixe tandis que des conducteurs se succèdent au même moment, faisant voyager les spectateurs de la fin des années 1980 à nos jours, et capturant le plaisir intemporel de conduire le roadster le plus vendu au monde.

Bien que d'une simplicité élégante à l'écran, le concept aurait été extrêmement complexe à mettre en œuvre à l'aide d'une production traditionnelle, devant faire appel à plusieurs générations de la MX-5, un casting important, des décors d'époque et un travail considérable en effets visuels. Grâce à Luma Agents, Boundless a pu passer du développement du concept à la création visuelle, au montage et à l'affinage au sein d'un workflow unifié, réduisant ainsi les transferts et accélérant les validations, tout en préservant l'ambition de l'idée créative au lieu de la faire passer par les fourches caudines d'une production traditionnelle.

Ce projet met en lumière comment l'IA peut non seulement accélérer la production, mais aussi favoriser une créativité plus ambitieuse. Pour Boundless, il démontre également comment les agences indépendantes peuvent prendre en charge des projets plus vastes et plus complexes grâce à des workflows optimisés par l'IA, capables d'allier rapidité et savoir-faire.

« Ce projet nous a permis d’examiner les possibilités de l’IA tout en respectant la valeur Jinba Ittai de Mazda, qui consiste à créer une forte connexion émotionnelle entre le conducteur et la machine. L’innovation a toujours été au cœur de la philosophie de Mazda, mais la technologie doit toujours mettre l’accent sur l’émotion essentielle qui sous-tend toute expérience du véhicule », a déclaré Deolinda Da Costa, directrice du marketing et de la communication de Mazda Afrique australe. « Grâce à Boundless et Luma, nous avons pu déployer plus de créativité et de flexibilité, tout en veillant à ce que l'histoire de l'emblématique Mazda MX-5 et le plaisir de la conduire restent au cœur du projet. »

« Ce qu'a réalisé Boundless pour Mazda illustre ce qu'il est possible de faire lorsque l'ambition créative s'allie à un workflow technologique conçu pour l'idéation, la rapidité, l'itération et le contrôle », a déclaré Jason Day, responsable EMEA chez Luma. « Grâce à Luma Agents, l'équipe est passée du concept à une campagne validée en moins de deux semaines, tout en préservant l'intégrité de la marque Mazda tout au long du processus. C’est un exemple convaincant de la façon dont les agences de création indépendantes peuvent générer des idées plus ambitieuses et plus complexes avec des équipes plus petites et autonomes, avec plus de rapidité et d'efficacité, sans compromettre cependant la qualité créative. »

« Pour une agence indépendante comme Boundless, l'enjeu est de réaliser des projets ambitieux de manière plus intelligente et plus scalable », a déclaré Paul Jackson, CEO de Boundless. « Luma Agents nous a aidés à optimiser les délais et à simplifier la production sans perdre de vue l'essentiel : le pouvoir de l'idée, la qualité de l'exécution, notre engagement envers le savoir-faire et l'intégrité de la marque Mazda. »

À propos de Luma

Basée à Palo Alto, en Californie, Luma développe des systèmes d'intelligence artificielle multimodaux unifiés qui associent raisonnement et génération au sein d'une architecture de modèle unique. Sa plateforme Unified Intelligence alimente des agents capables de planifier et de produire des projets créatifs de bout en bout dans les domaines de la vidéo, de l’image et de la 3D. Elle est utilisée par des équipes issues d'agences de publicité de premier plan, de grandes entreprises internationales et de studios de divertissement. En 2025, Luma a lancé Ray3, le premier modèle vidéo au monde à intégrer des capacités avancées de raisonnement, puis Ray3.14, qui offre des rendus natifs en 1080p et une stabilité de niveau de production adaptée aux flux de travail professionnels. L’entreprise bénéficie du soutien d'investisseurs de référence dans les secteurs de la technologie et du divertissement, tels que HUMAIN, Andreessen Horowitz, AWS, AMD Ventures, NVIDIA, Amplify Partners et Matrix Partners. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.lumalabs.ai

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