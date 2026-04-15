Andersen Global eröffnet eine Andersen-Niederlassung in Pakistan

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global setzt sein regionales Wachstum in Südasien fort: Andersen in Pakistan ist die neueste Mitgliedsfirma, die der globalen Organisation beitritt.

Nach der Umfirmierung in Andersen bietet das Unternehmen – ehemals Saafin Global Consulting – ein branchenübergreifendes Leistungsspektrum für Kunden aus verschiedenen Sektoren, darunter Fertigung, Energie, Finanzdienstleistungen, Telekommunikation, Gesundheitswesen, Immobilien und Private Equity. Andersen in Pakistan mit Hauptsitz in Islamabad bietet inländischen und internationalen Unternehmen umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Steuerberatung, Unternehmensberatung und Personalwesen an.

„Unsere Dienstleistungen basieren auf ethischen Grundsätzen, zeichnen sich durch Transparenz aus und haben sich durch unser unermüdliches Streben nach Präzision bewährt“, sagte Rashid Ibrahim, Managing Partner von Andersen in Pakistan. „Die Übernahme der Marke Andersen stellt einen wichtigen Meilenstein für unser Unternehmen dar. Sie spiegelt unser Engagement wider, praxisorientierte und hochwertige Lösungen anzubieten und gleichzeitig unsere Fähigkeit zu stärken, Mandanten dabei zu unterstützen, die regulatorischen, transaktionsbezogenen und organisatorischen Herausforderungen in einem zunehmend globalisierten Umfeld zu meistern.“

„Diese Erweiterung stärkt die Präsenz unserer Mitgliedsfirmen in Südasien weiter und unterstützt unser kontinuierliches Wachstum in den Schwellenländern“, sagte Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. „Die interdisziplinären Kompetenzen des Unternehmens und seine fundierten Kenntnisse des lokalen Marktes stärken unsere Fähigkeit, Kunden, die in Pakistan und grenzüberschreitend tätig sind, ganzheitliche Dienstleistungen anzubieten.“

Andersen Global ist ein internationaler Zusammenschluss rechtlich getrennter, unabhängiger Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer-, Rechts- und Bewertungsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von dem US-Mitgliedsunternehmen Andersen Tax LLC gegründet und verfügt heute über mehr als 50.000 Fachleute weltweit und eine Präsenz an über 1.000 Standorten durch seine Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Firmen.

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