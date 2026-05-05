Kubota Vision Inc. sluit een leverings- en licentieovereenkomst met Laboratoires KÔL voor een kandidaat-geneesmiddel tegen de ziekte van Stargardt in het kader van de schrijnende gevallenregeling

CLERMONT-FERRAND, Frankrijk & TOKIO, Japan--(BUSINESS WIRE)--Kubota Vision Inc. (“Kubota Vision”), een volledige dochteronderneming van Kubota Pharmaceutical Holdings Co., Ltd. (Minato-ku, Tokio, Japan), heeft bekendgemaakt dat het een leverings- en licentieovereenkomst heeft gesloten met Laboratoires KÔL (Clermont-Ferrand, Frankrijk) voor de levering van een kandidaat-geneesmiddel voor de behandeling van de ziekte van Stargardt (STGD1) in het kader van de schrijnende gevallenregeling (compassionate use).

Deze overeenkomst is gericht op een samenwerking tussen Kubota Vision en KÔL bij het verstrekken van "Emixustat" voor de behandeling van de ziekte van Stargardt (STGD1) via een vergunning in het kader van de schrijnende gevallenregeling in Frankrijk.

Kubota Vision gaat de eindproducten van Emixustat exclusief produceren en leveren aan KÔL. KÔL krijgt de exclusieve rechten om Emixustat in Frankrijk te distribueren voor toegang in het kader van de schrijnende gevallenregeling.

