TestMu AIとQuarks Technosoft、自律型品質エンジニアリングの次世代を切り開く提携

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- TestMu AI（旧LambdaTest）は、世界初のフルスタック型Agentic AI品質エンジニアリング・プラットフォームとして、デジタルエンジニアリングおよび品質コンサルティングを手掛けるリーディング企業Quarks Technosoftとの戦略的提携を発表しました。この提携は、AI主導の開発時代における企業のソフトウエア・テストへの取り組み方を再定義するものです。

組織がAIを活用してかつてないスピードでコードを生成するようになる中、従来のテストモデルは、イノベーションに対する最大の制約要因になりつつあります。この提携により、TestMu AIの自律型テスト機能と、Quarks Technosoftが持つ品質エンジニアリング変革に関する深い専門知識を結集し、インテリジェントで拡張性が高く、エンタープライズ対応の、将来を見据えたソフトウエア品質への統合的アプローチを実現します。

この協業の中核にあるのは、テストを手作業かつ事後対応の機能から、自律的に機能し、継続的に学習するシステムへと進化させることで、自律型品質エンジニアリングを実現するという共通のビジョンです。TestMu AIは、自律的にテストを計画、作成、実行できるAgenticプラットフォームを通じて、マシン・スピードのインテリジェンス層を提供します。Quarks Technosoftはこれを補完し、人の関与を組み込んだ戦略を導入することで、企業による堅牢な品質エンジニアリング（QE）フレームワークの設計、CI/CDパイプラインへのAI主導ワークフローの統合、自律型テストへの文化面および運用面での移行を支援します。

両社は協業により、最新のソフトウエア・デリバリーに向けた包括的なソリューションとして自らを位置付けています。そこでは、“agentic”は単なる自動化ではなく、真にインテリジェントで、安全かつエンタープライズのニーズに合致したものであることが重視されます。最先端のAI機能と戦略的実装の専門性を橋渡しすることで、この提携は組織がテストのボトルネックを克服し、テスト負債を大幅に削減し、大規模に高品質なデジタル体験を提供できるようにします。

TestMu AIのCEO兼共同創業者であるAsad Khanは、次のように述べています。「AIによってソフトウエア開発が加速する中で、真の課題は品質をそのスピードに追随させることにあります。Quarks Technosoftとの提携により、自律的なインテリジェンスとエンジニアリングの専門性を結集し、自律的に維持・進化する品質レイヤーを構築します。これは、開発スピードに追随するだけでなく、ソフトウエアの検証と提供のあり方そのものを根本から変革するものです。」

Quarks TechnosoftのChief of StaffであるSaurabh Anand氏は、次のように述べています。「品質エンジニアリングは今、ソフトウエアそのものと同じ速さで進化しなければならない時代を迎えています。TestMu AIとの提携は、企業がデジタル製品を構築し、拡張していく方法を再定義する、自律型かつAI主導の品質エコシステムに向けた大胆な一歩です。高度なAgentic自動化と、変革およびDevSecOpsに関するQuarksの専門性を組み合わせることで、組織がより迅速に動き、自信を持ってイノベーションを進め、安全で高品質な体験を大規模に提供できるよう支援します。この協業は単にテストを改善するだけでなく、ソフトウエア・デリバリーの未来そのものを描き直す取り組みです。」

TestMu AIについて

TestMu AIは、インテリジェンスを中核に、組織がテストを自動化し、スケールできるよう設計された、世界初のAgentic AI品質エンジニアリング・プラットフォームです。自律型機能と最新の開発ワークフロー全体にわたるシームレスな統合を組み合わせることで、AIファーストの世界において、チームがより迅速で、より信頼性が高く、安全なソフトウエアを提供できるよう支援します。

詳細は以下をご覧ください。https://www.testmuai.com/

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