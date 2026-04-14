Neue Kooperation stärkt Halbleitervertrieb von Magnetfeldsensoren: Zusammenarbeit von LZE und Karl Kruse

ERLANGEN, Deutschland--(BUSINESS WIRE)--Aufgabe der LZE GmbH ist es, Technologien aus der Forschung in Produkte umzusetzen – und als Fabless-Halbleiterhersteller leistungsfähige Schaltkreise und Halbleiter auf den Markt zu bringen. So auch die einzigartige 3D-Magnetfeldsensor-Familie FH3DXX, die auf der innovativen HallinOne®-Technologie des Fraunhofer IIS basiert und die schon erfolgreich am Markt platziert wurde. Um weitere Sensoren aus der HallinOne®-Familie zu etablieren, stärkt die LZE GmbH in der Kooperation mit der Karl Kruse GmbH & Co KG ihr Halbleiter-Vertriebsnetzwerk. Für Karl Kruse wiederum bedeutet das den Einstieg ins Segment der Magnetfeldsensorik.

"Der FH3D04 eröffnet Entwicklern neue Freiheitsgrade – bei gleichzeitiger Vereinfachung der Systemauslegung.“ — Dr. Christian Forster, Geschäftsführer LZE GmbH. Share

Als Fabless-Halbleiterhersteller hat die die LZE GmbH in den vergangenen Jahren die patentierte HallinOne®-Technologie des Fraunhofer IIS erfolgreich im Markt etabliert – unter anderem mit dem Dual 3D-Magnetfeldsensor FH3D02 sowie weiteren Standardbausteinen. Nun bekommt die HallinOne®-Familie innovativen Zuwachs:

FH3D04 – Quad 3D Hall Sensor für 6D-Positionsmessung

Echte 6D-Positionsmessung – drei Translationen und drei Rotationen – erfordert normalerweise komplexe Sensor-Arrays mit aufwendiger Synchronisation und Kalibrierung. Der FH3D04 vom Fraunhofer IIS integriert vier 3D Hall-Sensoren im 1,5mm-Raster auf einem einzigen 2,5x2,5x0,6mm Chip, ermöglicht bis zu 80kHz Messrate und erschließt damit erstmals praktikable 6D-Positionsmessung für Joysticks, Gimbals und präzise Magnetfeld-Mappings.

Eine wesentliche Anforderung, die ohne großen Aufwand realisiert werden kann, ist Fremdfeldunabhängigkeit: Mittels einer integrierten Spule sind die Sensorbausteine selbstdiagnosefähig. Und dies nicht nur einachsig, sondern auch mehrachsig. Selbst SIL-Anforderungen sind möglich.

Weitere Features der HallinOne®-Technologie und dieses neuen Sensors, daraus resultierende Vorteile sowie auch weitere geeignete Anwendungsbereiche sind in den Daten- und Produktblättern aufgeführt.

Mit dem Vertrieb des FH3D04 – Quad 3D Hall Sensors für 6D-Positionsmessung sowie weitere Produkte der HallinOne®-Familie ist die Karl Kruse GmbH & Co KG mit Sitz in Düsseldorf betraut. Der weltweit führende Distributor von elektronischen Komponenten steigt damit ins Segment der Magnetfeldsensorik ein.

Marktposition stärken: Kooperation von LZE GmbH und Karl Kruse GmbH & Co KG

Dr. Christian Forster, Geschäftsführer der LZE GmbH, betont die strategische Bedeutung der Kooperation mit Karl Kruse als weltweit führendem Distributor: „Die Nachfrage nach präziser und robuster Positionssensorik wächst rasant – und mit der HallinOne®-Technologie können wir Antworten liefern, die weit über den Marktstandard hinausgehen. Der FH3D04 markiert einen technologischen Schritt nach vorn, der neue Freiheitsgrade für Entwickler eröffnet und die Entwicklung vereinfacht. Mit Karl Kruse gewinnen wir einen Vertriebspartner, der diese Technologie international sichtbar macht und unser weiteres Wachstum im Halbleitermarkt stärkt.“

Klaus Kruse, Geschäftsführer der Karl Kruse GmbH & Co KG, schließt mit seiner Perspektive an: „Die Entscheidung, die Sensortechnologie des Fraunhofer IIS in unser Portfolio aufzunehmen, ist ein strategischer Schritt, um unser Produktangebot um innovative und hochpräzise Technologien zu erweitern. Insbesondere der Einstieg in den Bereich der Magnetfeldsensortechnologie eröffnet uns neue Möglichkeiten, unsere Marktposition zu stärken und innovative Lösungen in Branchen wie der Automatisierungstechnik, der Medizintechnik, Automobiltechnik und anderen Applikationen sowie Industrien anzubieten.“

Preise und Muster sind ab sofort über Karl Kruse GmbH & Co KG erhältlich

Weitere Informationen über den FH3D04 finden Sie unter https://kruse.de/.

Über die LZE GmbH, Erlangen

Als LZE GmbH sind wir die Brücke zwischen der Welt der Wissenschaft und dem Markt. Gemeinsam mit unseren starken Forschungspartnern aus den unterschiedlichsten Fachbereichen haben wir in einer Vielzahl von Verwertungsprojekten wirksame und effiziente Werkzeuge entwickelt, die den Transfer von neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen in industriell anwendbare Lösungen erleichtern. So transformieren wir Erfindungen in marktreife Innovationen.

Als Marktplatz für Spitzentechnologie bieten wir Unternehmen Zugang zu neuartigen Entwicklungen und Produkten sowie umfassende Dienstleistungen im Rahmen der Markteinführung. Zusätzlich übernehmen wir die Vermarktung von Spitzentechnologien direkt aus Forschungseinrichtungen.

Weitere Informationen finden Sie auf https://lze-innovation.de/

Über die Karl Kruse GmbH, Düsseldorf

Karl Kruse ist ein weltweit führender Distributor von elektronischen Bauteilen, darunter hochzuverlässige Produkte und Nischenlösungen. Wir sind darauf spezialisiert, maßgeschneiderte Lösungen für kritische Beschaffungssituationen in den Bereichen Akustik, Optoelektronik, Sensorik, elektromechanische Komponenten, aktive und passive Bauteile sowie Peripheriegeräte anzubieten.

Dank unserer umfassenden Produkt- und Marktkenntnisse können wir unseren Kunden effektive Lösungen für Probleme im Zusammenhang mit der Auslaufphase von Produkten und Lieferengpässen anbieten.

Die Kombination aus innovativen Ideen und Kundenorientierung hat Kruse Electronics zu einem bevorzugten Lieferanten für Contract Electronic Manufacturers (CEMs), Original Equipment Manufacturers (OEMs) und Ingenieurbüros weltweit werden lassen. Unsere Aufgabe ist es, Sie bei Bemusterung, verbindlicher Preisfestlegung, Lagerung, Umreifung und den erforderlichen logistischen Dienstleistungen zu unterstützen.

Weitere Informationen finden Sie auf https://kruse.de/