Kubota Vision Inc. firma un accordo di fornitura e licenza con Laboratoires KÔL per un farmaco ad uso compassionevole candidato al trattamento della malattia di Stargardt

CLERMONT-FERRAND, Francia e TOKYO, Giappone--(BUSINESS WIRE)--Kubota Vision Inc. (“Kubota Vision”), azienda interamente controllata da Kubota Pharmaceutical Holdings Co., Ltd. (Minato-ku, Tokyo, Giappone) ha annunciato la firma di un accordo di fornitura e licenza con Laboratoires KÔL (Clermont-Ferrand, Francia) per la fornitura di un candidato farmaco per il trattamento della malattia di Stargardt (STGD1) nell'ambito di un'autorizzazione ad uso compassionevole.

Lo scopo di questo Accordo è la collaborazione tra Kubota Vision e KÔL per fornire “Emixustat” per il trattamento della malattia di Stargardt (STGD1) attraverso un'autorizzazione all'uso compassionevole rilasciata in Francia.

Kubota Vision produrrà e fornirà prodotti finali Emixustat esclusivamente per KÔL e KÔL deterrà i diritti esclusivi alla distribuzione di Emixustat in Francia nell'ambito dell'accesso per uso compassionevole.

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