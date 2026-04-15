TestMu AI et Quarks Technosoft entrent en partenariat pour alimenter la prochaine ère de l'ingénierie autonome de la qualité

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--TestMu AI (anciennement LambdaTest), la première plateforme d'ingénierie de la qualité de l'IA agentique au monde, annonce aujourd'hui un partenariat stratégique avec Quarks Technosoft, un leader de l'ingénierie numérique et du conseil en qualité, pour redéfinir la façon dont les entreprises abordent les tests logiciels à l'ère du développement axé sur l'IA.

Alors que les organisations adoptent de plus en plus l'IA pour générer du code à une vitesse sans précédent, les modèles de test traditionnels apparaissent comme la principale contrainte à l'innovation. Ce partenariat réunit les capacités de test autonome de TestMu AI et l’expertise approfondie de Quarks Technosoft en matière de transformation de l’ingénierie de la qualité afin de créer une approche unifiée de la qualité des logiciels ; une approche qui soit intelligente, évolutive et de qualité professionnelle.

Au cœur de cette collaboration se trouve une vision commune pour permettre l'ingénierie autonome de la qualité, où les tests évoluent d'une fonction manuelle et réactive à un système d'apprentissage autonome et continu. TestMu AI fournit la couche d'intelligence via sa plateforme agentique, capable de planifier, de créer et d'exécuter des tests de manière autonome à la vitesse de la machine. Quarks Technosoft complète cela en intégrant une stratégie d'expertise humaine, en aidant les entreprises à concevoir des cadres QE robustes, à intégrer des flux de travail axés sur l'IA dans les pipelines CI/CD et à naviguer dans le virage culturel et opérationnel vers les tests autonomes.

Ensemble, les deux entreprises se positionnent comme une solution complète pour la fourniture de logiciels modernes, en veillant à ce qu'« agentique » ne signifie pas simplement automatisé, mais vraiment intelligent, sécurisé et aligné sur les besoins de l’entreprise. En reliant des capacités d'IA de pointe à une expertise en matière de mise en œuvre stratégique, le partenariat permet aux entreprises de surmonter les goulets d'étranglement liés aux tests, de réduire considérablement la dette liée aux tests et de fournir des expériences numériques de haute qualité à grande échelle.

« Alors que l’IA accélère la construction des logiciels, le véritable défi consiste à veiller à ce que la qualité suive le rythme », déclare Asad Khan, CEO et cofondateur de TestMu AI. « Notre partenariat avec Quarks Technosoft réunit l’intelligence autonome et l’expertise en ingénierie pour créer une couche de qualité autonome, qui non seulement suit la vitesse de développement, mais transforme fondamentalement la manière dont les logiciels sont validés et livrés. »

Saurabh Anand, chef du personnel de Quarks Technosoft, déclare : « Nous entrons dans une ère où l’ingénierie de la qualité doit évoluer aussi vite que le logiciel lui-même. Notre partenariat avec TestMu AI représente une étape audacieuse vers des écosystèmes de qualité autonomes et axés sur l'IA qui redéfinissent la façon dont les entreprises construisent et mettent à l'échelle des produits numériques. En combinant l’automatisation agentique avancée avec l’expertise de Quarks en matière de transformation et de DevSecOps, nous permettons aux entreprises d’évoluer plus rapidement, d’innover en toute confiance et de proposer des expériences sécurisées et de haute qualité à grande échelle. Cette collaboration ne se limite pas à optimiser les tests ; l'objectif est de repenser l’avenir de la fourniture de logiciels ».

À propos de TestMu AI

TestMu AI est la première plateforme d’ingénierie de la qualité alimentée par l’IA agentique au monde, conçue pour permettre aux entreprises d’automatiser et de faire évoluer les tests avec l’intelligence au centre. En combinant des capacités autonomes à une intégration fluide dans les flux de travail de développement modernes, TestMu AI permet aux équipes de fournir des logiciels plus rapides, plus fiables et plus sécurisés dans un monde axé sur l'IA.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter https://www.testmuai.com/

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