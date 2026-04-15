TestMu AI y Quarks Technosoft se asocian para impulsar la próxima era de ingeniería de calidad autónoma

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--TestMu AI (anteriormente LambdaTest), la primera plataforma de ingeniería de calidad de IA agéntica de pila completa del mundo, anunció hoy una alianza estratégica con Quarks Technosoft, consultora líder de ingeniería y calidad digitales, para redefinir la forma en que las empresas encaran las pruebas de software en la era del desarrollo impulsado por la IA.

A medida que las organizaciones adoptan cada vez más la IA para generar código a una velocidad sin precedentes, los modelos de pruebas tradicionales aparecen como la limitación principal de la innovación. Esta alianza reúne las capacidades de pruebas autónomas de TestMu AI y la vasta experiencia de Quarks Technosoft en la transformación de ingeniería de calidad para crear un método unificado y listo para el futuro en materia de calidad del software, que sea inteligente, escalable y de nivel empresarial.

En el núcleo de esta colaboración se encuentra una visión compartida para hacer posible la ingeniería de calidad autónoma, en la que las pruebas pasan de ser una función manual y reactiva a convertirse en un sistema autónomo y de aprendizaje continuo. TestMu AI proporciona la capa de inteligencia a través de su plataforma agéntica, capaz de planificar, crear y ejecutar pruebas de forma autónoma a la velocidad de una máquina. Quarks Technosoft complementa esto al incorporar una estrategia de intervención humana (human-in-the-loop), ayudando a las empresas a diseñar marcos de ingeniería de calidad robustos, integrar flujos de trabajo impulsados por IA en los procesos de CI/CD y navegar por el cambio cultural y operativo hacia las pruebas autónomas.

Ambas empresas se posicionan como una solución integral para la distribución moderna de software, garantizando que "agéntico" no sólo signifique automatizado, sino verdaderamente inteligente, seguro y adaptado a las necesidades empresariales. Al combinar capacidades de IA de vanguardia con experiencia en implementación estratégica, esta alianza permite a las organizaciones superar los cuellos de botella en las pruebas, reducir significativamente la deuda de pruebas y ofrecer experiencias digitales de alta calidad a gran escala.

“A medida que la IA acelera el desarrollo de software, el verdadero desafío consiste en garantizar que la calidad siga el ritmo”, afirmó Asad Khan, director ejecutivo y cofundador de TestMu AI. “Nuestra alianza con Quarks Technosoft reúne la inteligencia autónoma y la experiencia en ingeniería para crear una capa de seguridad autosuficiente, una que no sólo le siga al ritmo a la velocidad del desarrollo sino que fundamentalmente transforme la forma en que se valida y distribuye el software”.

Saurabh Anand, jefe de personal de Quarks Technosoft, señaló: “Nos adentramos en era donde la ingeniería de calidad debe desarrollarse con la misma rapidez que el propio software. Nuestra alianza con TestMu AI representa un paso audaz hacia ecosistemas de calidad impulsados por IA autónomos que redefinen la forma en que las empresas crean y escalan los productos digitales. Al combinar la automatización agéntica avanzada con la experiencia de Quarks en la transformación y DevSecOps, permitimos que las organizaciones se muevan con mayor rapidez, innoven de manera segura y brinden experiencias de alta calidad y seguras a gran escala. Esta colaboración no sólo tiene como fin mejorar las pruebas, sino que se trata de reimaginar el futuro de la distribución de software”.

Acerca de TestMu AI

TestMu AI es la primera plataforma de ingeniería de calidad de IA agéntica del mundo diseñada para permitir que las organizaciones automaticen y escalen las pruebas con la inteligencia como eje central. Al combinar las capacidades autónomas con la integración uniforme en modernos flujos de trabajo de desarrollo, TestMu AI permite que los equipos distribuyan un software seguro, más confiable y más veloz en un mundo en el que prima la IA.

Para obtener más información, visite https://www.testmuai.com/

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