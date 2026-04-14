PSV en Paladin sluiten een partnerschap voor drie jaar

EINDHOVEN, Nederland--(BUSINESS WIRE)--PSV heeft een partnerschap gesloten met Paladin EnviroTech (“Paladin”), een partner begaan met de levenscyclus van technologie die organisaties helpt om veilig te recycleren, conform met de regelgevingen en zonder controle over gegevens of kostbare materialen te verliezen, in een samenwerking die het groeiende belang van circulaire IT-oplossingen in elite sport en de zakenwereld weerspiegelt. Paladin is gespecialiseerd in ITAD (IT Asset Disposition): het veilig, gecertificeerd en milieuverantwoord verwerken van afgedankte IT-apparatuur, met inbegrip van vernietiging van gegevens, hergebruik en recycling, volledig in naleving van de regelgevingen die van kracht zijn, inclusief de AVG.

In het kader van dit partnerschap zal Paladin eveneens een prominente aanwezigheid ter plaatse in het Philips Stadion krijgen via de Paladin Business Lounge, die zich op de vierde verdieping bevindt. Als naamgevende partner van deze ruimte zal Paladin in het brandpunt van PSV’s uitgebreide zakelijke netwerk en de ruimere Brainport Eindhoven-gemeenschap staan, waarbij de lounge als centrale hub zal dienen voor het smeden van connecties, samenwerking en innovatie.

Uitbreiding van de armslag dankzij PSV’s bedrijfsecosysteem

Deze samenwerking ondersteunt Paladin in zijn streven om het merkbewustzijn binnen PSV’s zakelijke netwerk en de technologiecorridor van Eindhoven te verbeteren. Het partnerschap komt tot stand op een moment dat Paladin verder timmert aan een reeds jarenlange aanwezigheid in Nederland via zijn overname in januari van R&L Recycling, gevestigd in Helmond, en zal zijn reputatie versterken als betrouwbare partner voor organisaties die hun IT-apparatuur op veilige, zekere en duurzame wijze willen afdanken.

“We beschouwen Paladin als een partner die mooi aansluit bij de ambities van de club op het vlak van innovatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen,” verklaart commercieel directeur Frans Janssen. “Paladin is ambitieus en toekomstgericht, waarden die perfect bij ons passen.”

“Via dit partnerschap ijvert Paladin om in Europa verder uit te breiden en zijn aanwezigheid in de regio Brainport Eindhoven te verstevigen,” aldus Brian Diesselhorst, CEO van Paladin EnviroTech. “PSV biedt onze organisatie het perfecte platform om met gelijkgezinde bedrijven contacten te leggen in wat velen als de belangrijkste high-tech regio van Nederland beschouwen.”

Over Paladin EnviroTech

Paladin EnviroTech (Paladin) is een bedrijf dat actief is op gebied van technologisch levenscyclusbeheer en veilige terugwinning van kritieke materialen. Het helpt organisaties van elke omvang om afgedankte technologie veilig, conform de regelgeving en op grote schaal uit gebruik te nemen. Paladin integreert de afstoting van IT-middelen, gecertificeerde gegevensvernietiging, binnenlandse recycling van elektronica en terugwinning van zeldzame-aardemagneten in één enkel, end-to-end operationeel platform. In samenwerking met hyperscalers, overheidsinstanties en ondernemingen in Noord-Amerika en Europa zorgt Paladin ervoor dat gevoelige gegevens worden beschermd en dat hoogwaardige materialen in omloop blijven. Dit versterkt de binnenlandse en verwante toeleveringsketens en bevordert de economische en nationale veiligheid op lange termijn.

Lees meer over Paladin en zijn producten en diensten op www.paladinenvirotech.com

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.