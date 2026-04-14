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Una nuova collaborazione rafforza la distribuzione di sensori di campo magnetico a semiconduttore: LZE e Karl Kruse uniscono le forze

ERLANGEN, Germania--(BUSINESS WIRE)--La missione di LZE GmbH è quella di tradurre le tecnologie dalla ricerca ai prodotti e, come azienda produttrice di semiconduttori senza impianto di produzione, portare sul mercato circuiti integrati ad alte prestazioni e soluzioni di semiconduttori. Questo vale anche per la serie esclusiva FH3DXX di sensori di campo magnetico 3D, basati sulla tecnologia innovativa HallinOne® sviluppata da Fraunhofer IIS e già stabilita con successo sul mercato. Per ampliare ulteriormente la serie di sensori HallinOne®, LZE GmbH sta rafforzando la sua rete di vendite di semiconduttori attraverso una collaborazione con Karl Kruse GmbH & Co.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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Gizem Sarigül
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Tel.: +49 9131 9289492
E-Mail: gizem.sariguel@lze-innovation.de

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