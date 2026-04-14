Una nueva colaboración refuerza la distribución de sensores de campo magnético en el sector de los semiconductores: LZE y Karl Kruse unen fuerzas

ERLANGEN, Alemania--(BUSINESS WIRE)--La misión de LZE GmbH consiste en convertir las tecnologías de investigación en productos y, como empresa de semiconductores sin fábrica propia, llevar al mercado circuitos integrados de alto rendimiento y soluciones de semiconductores. Esto también se aplica a la exclusiva familia FH3DXX de sensores de campo magnético 3D, con la innovadora tecnología HallinOne® desarrollada por el Fraunhofer IIS y que ya se ha consolidado con éxito en el mercado. Para ampliar aún más la familia de sensores HallinOne®, LZE GmbH está reforzando su red de ventas de semiconductores mediante una colaboración con Karl Kruse GmbH & Co.

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