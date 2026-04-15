TestMu AI und Quarks Technosoft schließen Partnerschaft, um die nächste Ära des autonomen Qualitätsmanagements voranzutreiben

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--TestMu AI (ehemals LambdaTest), die weltweit erste Full-Stack-Plattform für agentenbasiertes AI-Quality-Engineering, gab heute eine strategische Partnerschaft mit Quarks Technosoft bekannt, einem führenden Beratungsunternehmen für Digital Engineering und Qualitätssicherung, um die Herangehensweise von Unternehmen an Softwaretests im Zeitalter der KI-gesteuerten Entwicklung neu zu definieren.

Da Unternehmen zunehmend KI einsetzen, um Code in beispielloser Geschwindigkeit zu generieren, erweisen sich traditionelle Testmodelle zunehmend als das größte Hindernis für Innovationen. Diese Partnerschaft vereint die Fähigkeiten von TestMu AI im Bereich des autonomen Testens mit der umfassenden Expertise von Quarks Technosoft bei der Transformation des Qualitätsmanagements, um einen einheitlichen, zukunftsfähigen Ansatz für die Softwarequalität zu schaffen, der intelligent, skalierbar und für den Einsatz in Unternehmen geeignet ist.

Im Mittelpunkt dieser Zusammenarbeit steht die gemeinsame Vision, autonomes Quality Engineering zu ermöglichen, bei dem sich das Testen von einer manuellen, reaktiven Aufgabe zu einem selbststeuernden, kontinuierlich lernenden System entwickelt. TestMu AI stellt über seine agentenbasierte Plattform die Intelligenzebene bereit, die in der Lage ist, Tests autonom zu planen, zu erstellen und mit maschineller Geschwindigkeit auszuführen. Quarks Technosoft ergänzt dies durch die Einbindung einer „Human-in-the-Loop“-Strategie und unterstützt Unternehmen dabei, robuste QE-Frameworks zu entwickeln, KI-gesteuerte Workflows in CI/CD-Pipelines zu integrieren und den kulturellen und betrieblichen Wandel hin zu autonomen Tests zu bewältigen.

Gemeinsam positionieren sich die beiden Unternehmen als Komplettlösung für moderne Softwarebereitstellung und stellen sicher, dass „agentic“ nicht nur für Automatisierung steht, sondern für echte Intelligenz, Sicherheit und die Ausrichtung auf die Anforderungen von Unternehmen. Durch die Verbindung modernster KI-Fähigkeiten mit strategischem Implementierungs-Know-how ermöglicht die Partnerschaft es Unternehmen, Testengpässe zu überwinden, den Testrückstand deutlich zu reduzieren und hochwertige digitale Erlebnisse in großem Maßstab bereitzustellen.

„Da KI die Entwicklung von Software beschleunigt, besteht die eigentliche Herausforderung darin, sicherzustellen, dass die Qualität Schritt hält“, sagte Asad Khan, CEO und Mitbegründer von TestMu AI. „Unsere Partnerschaft mit Quarks Technosoft vereint autonome Intelligenz und technisches Know-how, um eine sich selbst tragende Qualitätsschicht zu schaffen, die nicht nur mit dem Entwicklungstempo Schritt hält, sondern die Art und Weise, wie Software validiert und bereitgestellt wird, grundlegend verändert.“

Saurabh Anand, Chief of Staff bei Quarks Technosoft, sagte: „Wir treten in eine Ära ein, in der sich die Qualitätssicherung genauso schnell weiterentwickeln muss wie die Software selbst. Unsere Partnerschaft mit TestMu AI ist ein mutiger Schritt in Richtung autonomer, KI-gesteuerter Qualitätsökosysteme, die die Art und Weise neu definieren, wie Unternehmen digitale Produkte entwickeln und skalieren. Durch die Kombination fortschrittlicher agentenbasierter Automatisierung mit Quarks’ Fachwissen in den Bereichen Transformation und DevSecOps ermöglichen wir es Unternehmen, schneller voranzukommen, selbstbewusst Innovationen voranzutreiben und sichere, hochwertige Erlebnisse in großem Maßstab zu bieten. „Bei dieser Zusammenarbeit geht es nicht nur darum, das Testen zu verbessern, sondern darum, die Zukunft der Softwarebereitstellung neu zu gestalten.“

Über TestMu AI

TestMu AI ist die weltweit erste auf Agentic-KI basierende Quality-Engineering-Plattform, die Unternehmen dabei unterstützt, Tests auf der Grundlage intelligenter Technologien zu automatisieren und zu skalieren. Durch die Kombination autonomer Funktionen mit einer nahtlosen Integration in moderne Entwicklungsabläufe ermöglicht TestMu AI Teams, in einer „AI-first“-Welt schnellere, zuverlässigere und sicherere Software bereitzustellen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.testmuai.com/

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