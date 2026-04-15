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TestMu AI與Quarks Technosoft達成合作，共同驅動自主品質工程的新時代

結合代理式人工智慧與策略性工程專業知識，消除測試瓶頸，以人工智慧的速度加速軟體交付

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- TestMu AI（前身為 LambdaTest）是全球首個全棧式代理人工智慧品質工程平台。該公司今日宣布與領先的數位工程與品質諮詢公司Quarks Technosoft達成戰略合作夥伴關係，旨在重新定義企業在人工智慧驅動開發時代下的軟體測試方式。

隨著企業日益採用人工智慧以空前的速度生成代碼，傳統的測試模式正成為創新的主要制約因素。此次合作結合了TestMu AI的自主測試能力與Quarks Technosoft在品質工程轉型方面的深厚專業知識，打造出一個統一且面向未來的軟體品質解決方案，該方案具備智慧化、可擴充性及企業級水準。

此次合作的核心願景是實現「自主品質工程」，使測試從手動、反應式的職能，演變為一個自我管理、持續學習的系統。TestMu AI透過其代理式平台提供智慧層，能夠以機器速度自主規劃、編寫並執行測試。Quarks Technosoft則透過嵌入「人機協同」策略來完善此體系，協助企業設計穩健的品質工程（QE）框架，將人工智慧驅動的工作流整合至CI/CD流水線中，並引導企業應對向自主測試轉型過程中的文化與營運變革。

這兩家公司正攜手將自身定位為現代軟體交付的完整解決方案，確保「代理式」不僅僅代表自動化，而是真正的智慧化、安全且符合企業需求。透過將尖端的人工智慧能力與策略實施專業知識相結合，此合作夥伴關係使組織能夠克服測試瓶頸，顯著減少測試債務，並大規模交付高品質的數位體驗。

TestMu AI的執行長暨共同創辦人Asad Khan表示：「隨著人工智慧加速軟體的構建方式，真正的挑戰在於確保品質能與之並進。我們與Quarks Technosoft的合作匯集了自主智慧與工程專業知識，打造出一個自我維持的品質層，這不僅能跟上開發速度，還從根本上改變了軟體驗證與交付的方式。」

Quarks Technosoft的幕僚長Saurabh Anand 表示：「我們正進入一個品質工程必須與軟體本身同步演進的時代。我們與TestMu AI的合作代表了邁向自主、人工智慧驅動品質生態系統的大膽一步，這將重新定義企業構建和擴展數位產品的方式。透過將先進的代理式自動化與Quarks在轉型和DevSecOps方面的專業知識相結合，我們正協助組織加快行動速度、自信創新，並大規模交付安全且高品質的體驗。這次合作不僅是為了改進測試，更是為了重新想像軟體交付的未來。」

關於TestMu AI

TestMu AITestMu AI以智慧化為核心實現測試的自動化與擴展。透過將自主能力與現代開發工作流的無縫整合相結合，TestMu AI幫助團隊在人工智慧優先的世界中，交付更快速、更可靠且更安全的軟體。

欲瞭解更多資訊，請造訪：https://www.testmuai.com/

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Nikhil Saxena
新聞與媒體經理
9870981968
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CEO: Asad Khan
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