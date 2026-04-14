Un nouveau partenariat renforce la distribution de capteurs de champ magnétique dans le secteur des semi-conducteurs : LZE et Karl Kruse unissent leurs forces

ERLANGEN, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--La mission de LZE GmbH est de transformer les technologies issues de la recherche en produits et, en tant que société de semi-conducteurs sans usine, de commercialiser des circuits intégrés et des solutions de semi-conducteurs haute performance. C’est également le cas de la gamme unique FH3DXX de capteurs de champ magnétique 3D, qui repose sur la technologie innovante HallinOne® développée par le Fraunhofer IIS et qui s’est déjà imposée avec succès sur le marché. Afin d’étendre davantage la gamme de capteurs HallinOne®, LZE GmbH renforce son réseau de vente de semi-conducteurs grâce à une coopération avec Karl Kruse GmbH & Co. KG. Pour Karl Kruse, ce partenariat marque son entrée dans le domaine de la technologie des capteurs de champ magnétique.

En tant que fabricant de semi-conducteurs sans usine, LZE GmbH a commercialisé avec succès la technologie brevetée HallinOne® de Fraunhofer IIS au cours des dernières années, notamment avec le capteur de champ magnétique 3D double FH3D02 ainsi que d’autres composants standard. La gamme HallinOne® s’enrichit désormais d’une innovation majeure :

FH3D04, un capteur Hall 3D quadruple pour la mesure de position 6D

Une véritable mesure de position 6D (trois degrés de liberté de translation et trois de rotation) nécessite généralement des réseaux de capteurs complexes ainsi qu’une synchronisation et un étalonnage sophistiqués.

Le FH3D04 développé par le Fraunhofer IIS intègre quatre capteurs Hall 3D sur une seule puce dans une grille de 1,5 mm, avec un boîtier compact de seulement 2,5 × 2,5 × 0,6 mm et des fréquences de mesure pouvant atteindre 80 kHz. Cela permet, pour la première fois, de proposer des solutions pratiques et robustes de mesure de position en 6D pour des applications telles que les manettes, les cardans et la cartographie précise des champs magnétiques.

L’une des exigences clés pouvant être satisfaite avec un minimum d’efforts supplémentaires est l’immunité aux champs magnétiques externes. Grâce à une bobine intégrée, les composants du capteur sont capables d’effectuer un autodiagnostic, non seulement sur un axe, mais sur plusieurs axes. Cela permet également de se conformer aux exigences SIL.

Les autres caractéristiques de la technologie HallinOne® et du nouveau capteur FH3D04, les avantages qui en découlent et les domaines d’application supplémentaires adaptés sont décrits dans les fiches techniques et la documentation produit correspondantes.

La société Karl Kruse GmbH & Co. KG, dont le siège social est situé à Düsseldorf, en Allemagne, a été désignée distributeur du capteur Hall 3D quadruple FH3D04 pour la mesure de position 6D ainsi que d’autres produits de la gamme HallinOne®. En tant que distributeur de composants électroniques actif à l’échelle mondiale, Karl Kruse fait ainsi son entrée sur le marché des capteurs de champ magnétique.

Renforcement de la position sur le marché : coopération entre LZE GmbH et Karl Kruse GmbH & Co. KG

Christian Forster, directeur général de LZE GmbH, souligne l’importance stratégique de la coopération avec Karl Kruse en tant que distributeur actif à l’échelle mondiale : « La demande en matière de détection de position précise et robuste connaît une croissance rapide, et grâce à la technologie HallinOne®, nous sommes en mesure d’apporter des solutions qui dépassent clairement les normes actuelles du marché. Le FH3D04 représente une avancée technologique, offrant de nouveaux degrés de liberté aux développeurs tout en simplifiant la conception des systèmes. Avec Karl Kruse, nous avons trouvé un partenaire de distribution qui assurera la visibilité de cette technologie à l’échelle internationale et renforcera encore notre croissance sur le marché des semi-conducteurs. »

Klaus Kruse, directeur général de Karl Kruse GmbH & Co. KG, ajoute son point de vue : « La décision d’intégrer la technologie de capteurs du Fraunhofer IIS à notre portefeuille constitue une étape stratégique visant à élargir notre offre de produits avec des technologies innovantes et de haute précision. En particulier, notre entrée dans le domaine des capteurs de champ magnétique ouvre de nouvelles opportunités pour renforcer notre position sur le marché et proposer des solutions de pointe à des secteurs tels que l’automatisation, la technologie médicale, l’ingénierie automobile, ainsi que d’autres applications et secteurs. »

Tarifs et échantillons disponibles immédiatement auprès de Karl Kruse GmbH & Co. KG

Pour plus d’informations sur le FH3D04, rendez-vous sur : https://kruse.de/

À propos de LZE GmbH, Erlangen, Allemagne

LZE GmbH fait le lien entre la science et le marché. En collaboration avec des partenaires de recherche de premier plan issus d’un large éventail de disciplines, LZE a développé, dans le cadre de nombreux projets de commercialisation, des outils efficaces et performants qui facilitent la transformation de résultats scientifiques de pointe en solutions applicables à l’échelle industrielle. C’est ainsi que les inventions se transforment en innovations prêtes à être commercialisées.

En tant que plateforme dédiée aux technologies de pointe, LZE offre aux entreprises l’accès à des développements et des produits novateurs, ainsi qu’à des services complets facilitant leur entrée sur le marché. De plus, LZE commercialise directement des technologies de pointe issues d’instituts de recherche.

Pour plus d’informations : https://www.lze-innovation.de/en

À propos de Karl Kruse GmbH, Düsseldorf, Allemagne

Karl Kruse est un distributeur mondial de composants électroniques, proposant notamment des produits hautement fiables et des solutions de niche. L’entreprise est spécialisée dans la fourniture de solutions sur mesure pour les situations d’approvisionnement critiques dans des domaines tels que l’acoustique, l’optoélectronique, la technologie des capteurs, les composants électromécaniques, les dispositifs actifs et passifs ainsi que les équipements périphériques.

Grâce à une expertise approfondie des produits et du marché, Karl Kruse accompagne ses clients avec des solutions efficaces pour relever les défis liés au cycle de vie des produits, à l’obsolescence des composants et aux pénuries d’approvisionnement.

La combinaison d’idées innovantes et d’une forte orientation client a fait de Kruse Electronics un fournisseur de choix pour les fabricants électroniques sous contrat (CEM), les fabricants d’équipements d’origine (OEM) et les prestataires de services d’ingénierie du monde entier. L’entreprise accompagne ses clients dans l’échantillonnage, la tarification fiable, la gestion des stocks, le conditionnement et les services logistiques requis.

Plus d’informations sur https://kruse.de/

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