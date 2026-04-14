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L’AC Milan et Corpay Cross-Border prolongent leur partenariat

Animées par une vision innovante, les deux marques réaffirment leur engagement à connecter les personnes et les entreprises à l'échelle mondiale.

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TORONTO--(BUSINESS WIRE)--L’AC Milan et Corpay, Inc.* (NYSE : CPAY), un chef de file mondial des paiements d’entreprise, ont annoncé aujourd’hui que la division Cross-Border de Corpay avait conclu un accord à long terme pour prolonger leur collaboration fructueuse et exclusive et pour que Corpay continue d’être le partenaire officiel du club pour les opérations de change.

La collaboration réunit deux organisations animées par un fort accent mis sur l'innovation et une perspective internationale. D'un côté, l'AC Milan regroupe plus de 500 millions de fans dans le monde entier, en constante évolution tout en restant fidèle à son héritage pour renforcer l'engagement avec les supporters actuels et futurs. De l’autre, Corpay soutient les organisations grâce à des solutions innovantes, en les aidant à dépasser les frontières, à gérer l'exposition aux devises et à exécuter les paiements transfrontaliers avec précision et sécurité.

« Nous sommes ravis de continuer le chemin au côté de Corpay, en renouvelant un partenariat qui reflète notre objectif commun de renforcer les liens avec un public mondial, d’établir des relations pertinentes et de continuer à évoluer avec une vision prospective », a déclaré Maikel Oettle, directeur des revenus de l’AC Milan.

« Au cours des trois dernières saisons, nous avons eu le privilège d’être le partenaire commercial officiel des Rossoneri pour les opérations de change », a confié Brad Loder, directeur du marketing chez Corpay Cross-Border Solutions. « Nous sommes fiers de la confiance que nous accordent les équipes du club et ravis de prolonger cette relation pendant encore de nombreuses années avec l’un des clubs les plus titrés de l’histoire du football. »

À propos de Corpay
Corpay, Inc. (NYSE : CPAY) est un spécialiste mondial des paiements de l'indice S&P500 qui aide les entreprises et les particuliers à payer leurs dépenses de manière simple et maîtrisée. La gamme de solutions de paiement de Corpay aide ses clients à mieux gérer les dépenses liées aux véhicules (ravitaillement en carburant, stationnement), les frais de voyage (réservations d’hôtel) et les frais de paiement (règlement des fournisseurs). Cela permet à nos clients d'économiser du temps et de l'argent. Corpay Cross-Border fait référence à un groupe d'entités juridiques détenues et exploitées par Corpay, Inc.

Corpay – Payments made easy. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.corpay.com.

*Dans le présent document, « Corpay » désigne principalement la division Cross-Border de Corpay, Inc. https://www.corpay.com/cross-border ; la liste complète des entreprises faisant partie de Corpay Cross-Border est disponible ici : https://www.corpay.com/compliance.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

Contact pour Corpay :
Brad Loder
Directeur du marketing
Corpay Cross-Border Solutions
+1 (647) 627-6635
brad.loder@corpay.com

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