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ACミランとコーペイ・クロスボーダー、パートナーシップを延長

両ブランドは、革新的なビジョンのもと、グローバルに人と企業をつなぐ取り組みへのコミットメントを再確認

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トロント--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- ACミランと、法人向け決済分野におけるグローバルリーダーであるコーペイ*（NYSE：CPAY）は、コーペイのクロスボーダー事業が、クラブの「公式コマーシャル外国為替パートナー」としての成功を収めてきた独占的コラボレーションを延長する長期契約を締結したと発表しました。

本パートナーシップは、イノベーションへの強い志向と国際的な視点を持つ2つの組織を結び付けるものです。ACミランは、世界中で5億人以上のファンとつながり、伝統を尊重しながら進化を続け、現在および将来のサポーターとのエンゲージメント強化に取り組んでいます。一方、コーペイは革新的なソリューションを通じて企業を支援し、国境を越えたビジネス課題への対応、為替エクスポージャーの管理、ならびに正確かつ安全なクロスボーダー決済の実行を可能にしています。

ACミランの最高収益責任者であるマイケル・オエットル氏は、次のように述べています。「コーペイとの歩みを継続できることを大変うれしく思います。本パートナーシップの更新は、グローバルなオーディエンスとのつながりを強化し、有意義な関係を構築しながら、前向きなビジョンのもとで進化し続けるという共通の目標を体現するものです。」

コーペイ・クロスボーダー・ソリューションの最高マーケティング責任者であるブラッド・ローダーは、次のように述べています。「過去3シーズンにわたり、ロッソネリの公式コマーシャルFXパートナーを務めるという栄誉にあずかってきました。クラブのチームから寄せられてきた信頼を誇りに思うとともに、スポーツ史上最も成功したクラブのひとつとの関係を複数年にわたり継続できることを大変嬉しく思います。」

コーペイについて
S&P500指数に含まれる世界的な企業向け決済企業であるコーペイ（NYSE：CPAY）は、企業や個人がシンプルかつ管理された方法で経費を支払うことを支援しています。コーペイの最新の決済ソリューションにより、お客様が車両関連経費（給油代や駐車料金など）、出張経費（ホテルの予約など）、買掛金（ベンダーへの支払いなど）をより適切に管理できるようサポートします。その結果、お客様は時間を節約することができ、最終的には経費を抑えることが可能となります。コーペイ・クロスボーダーは、コーペイが所有・運営する法人グループを指しています。

コーペイ – 支払いを簡単に。詳細は、www.corpay.comをご覧ください。

*本リリースにおける「コーペイ」とは、主にCorpay, Inc.のクロスボーダー部門（https://www.corpay.com/cross-border）を指しています。コーペイ・クロスボーダーに加盟している企業の一覧については、https://www.corpay.com/complianceをご覧ください。

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Contacts

Corpay Contact:
Brad Loder
Chief Marketing Officer
Corpay Cross-Border Solutions
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