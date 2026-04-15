Duracell forma una alianza con Lionel Messi para revelar aquello que lo hace diferente

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--Duracell, uno de los principales fabricantes de baterías a nivel mundial, reveló hoy su alianza con el que indiscutiblemente es el jugador de fútbol más grande de todos los tiempos, Lionel Messi. Mientras los ojos del mundo se posan en el campo para el torneo de fútbol más esperado del verano boreal, Duracell y Messi forman un equipo para demostrar que la verdadera grandeza no solo es de nacimiento, sino que también se crea.

“En Duracell, creamos nuestros productos para que sean los más grandes de todos los tiempos en la categoría de baterías”, afirmó Javier Hernandez Reta, director de marketing de Duracell. “Queríamos mostrar que las baterías Duracell son fundamentalmente diferentes. Cuando todo el mundo está mirando y la presión está en el máximo nivel, la energía genérica no es una opción. Se necesita lo mejor”.

La colaboración se corona con una pieza creativa de 30 segundos, titulado Messi Reboot, que hace trizas el mito de que toda la energía, y las baterías, son iguales. Al capturar la realidad de alta tensión del fútbol de elite, la publicidad muestra de qué forma Duracell permite que Messi llegue a su pico de rendimiento, para probar que quienes resisten en el más alto nivel están hechos diferente y requieren una batería creada de la misma forma.

“A lo largo de mi carrera, aprendí que ser el mejor no solo depende de los inicios, sino de contar con la energía adecuada para seguir siendo fuerte”, afirmó Lionel Messi, el más grande de todos los tiempos. “Duracell entiende que para rendir en el más alto nivel, no sirve conformarse con algo apenas bueno: se debe ser disciplinado y obsesivo respecto del esfuerzo propio”.

La alianza se extiende mucho más allá del campo de juego, para garantizar que los fanáticos tengan toda la energía para cada momento del campeonato mundial de este verano boreal. Los fanáticos podrán llevar el rendimiento de elite de Duracell y Messi a sus hogares con paquetes de baterías de edición limitada, que saldrán a la venta durante este verano boreal. Los paquetes contendrán imágenes del mismísimo jugador más grande de todos los tiempos, incluidos sus icónicos tatuajes en las celdas de batería. Y a diferencia de las baterías genéricas que se conforman con lo mínimo indispensable, estas baterías incluirán los ingredientes PowerBoost™ exclusivos de Duracell, creados para ofrecer la máxima energía. Igual que Messi.

Para que los fanáticos sigan teniendo energía este verano boreal, Duracell además lanzará un sorteo exclusivo del 1 de mayo al 30 de agosto. Todas las compras de baterías marca Duracell harán participar a los consumidores por la posibilidad de ganar productos autografiados por Messi, junto con otra indumentaria de fútbol de primer nivel. Todos los detalles y el formulario de participación en el sorteo están disponibles en SoccerSweeps.Duracell.com.

Acerca de Duracell

Iniciada en la década de 1920, la marca y la empresa Duracell fue adquirida por Berkshire Hathaway Inc. (NYSE: BRK.A, BRK.B) en 2016 y se ha convertido en líder en el mercado de baterías no recargables en América del Norte. La icónica marca Duracell es conocida en todo el mundo. Nuestros productos son el corazón de dispositivos que mantienen conectadas a las personas, protegen a sus familias, las entretienen y simplifican sus estilos de vida cada vez más móviles. Berkshire Hathaway Inc. es un grupo empresario de 250 mil millones de dólares con filiales que se dedican a diversas actividades comerciales. Visite www.duracell.com para obtener más información; síganos en X.com/Duracell y déjenos un me gusta en Instagram.com/Duracell y Facebook.com/Duracell.

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