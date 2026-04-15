TestMu AI en Quarks Technosoft gaan samenwerken om het volgende tijdperk van autonome kwaliteitsengineering mogelijk te maken

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--TestMu AI (voorheen LambdaTest), ’s werelds eerste full-stack agentic AI-platform voor kwaliteitsengineering, heeft vandaag een strategisch partnerschap aangekondigd met Quarks Technosoft, een toonaangevend adviesbureau op het gebied van digitale engineering en kwaliteit. Hiermee wil het opnieuw vormgeven aan de methoden die bedrijven voor hun softwaretests hanteren in het tijdperk van AI-gestuurde ontwikkeling.

Nu organisaties steeds vaker AI inzetten om code met ongekende snelheid te genereren, blijken traditionele testmodellen de belangrijkste belemmering voor innovatie te vormen. Deze samenwerking combineert de autonome testmogelijkheden van TestMu AI met de diepgaande expertise van Quarks Technosoft op het gebied van transformatie van kwaliteitsengineering. Zo wordt een geïntegreerde, toekomstbestendige aanpak van softwarekwaliteit gecreëerd: een aanpak die intelligent, schaalbaar en geschikt is voor grote ondernemingen.

