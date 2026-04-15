アンダーセン・グローバル、パキスタンにアンダーセンを設立

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・グローバルは、グローバル組織に加わる最新のメンバーファームとしてパキスタンのアンダーセンを迎え入れ、南アジア地域における事業拡大を継続しています。

アンダーセン・ブランドへの移行後、同社（旧Saafin Global Consulting）は、製造、エネルギー、金融サービス、通信、ヘルスケア、不動産、プライベート・エクイティなど幅広い業界のクライアントに対し、分野横断型の専門サービスを提供しています。イスラマバードに本社を置くパキスタン拠点のアンダーセンは、税務、コーポレート・アドバイザリー、人材関連サービスにわたり、国内外の企業・団体に対して統合的な支援を提供しています。

「当社のサービスは倫理観に根ざし、透明性を指針とし、精度へのたゆまぬ取り組みによって裏付けられています」と、パキスタンのアンダーセンのマネージング・パートナーであるラシッド・イブラヒムは述べました。「アンダーセン・ブランドの導入は、当社にとって重要なマイルストーンです。これは、実用的で高品質なソリューションの提供に対する当社のコミットメントを示すものです。同時に、ますますグローバル化が進む環境の中で、規制、取引、組織運営の複雑さに直面するクライアントを支援する能力の強化を意味しています。」

「今回の参画により、南アジアにおける当社メンバーファームのプレゼンスがさらに強化されるとともに、新興市場における当社の継続的な成長を支えます」と、アンダーセンのグローバル会長兼最高経営責任者（CEO）であるマーク・L・ヴォルサッツは述べました。「同社の分野横断的な能力と現地市場に関する深い知見は、パキスタン国内および国境を越えて事業を展開するクライアントに対して、統合的なサービスを提供する当社の能力を一層高めるものです。」

アンダーセン・グローバルは、世界中の税務、法務、バリュエーションの専門家を擁する、法的に独立したメンバーファームによって構成される国際的なアソシエーションです。2013年に米国のメンバーファームであるアンダーセン・タックスLLCによって設立されたアンダーセン・グローバルは、現在、世界で5万人以上の専門家を擁し、メンバーファームや提携ファームを通じて1,000か所超の拠点で事業を展開しています。

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