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AC Milan与Corpay跨境业务部延长合作伙伴关系

两大品牌重申了秉承创新愿景，在全球范围内连接个人与企业的承诺

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多伦多--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- AC Milan与全球企业支付领域的领军企业Corpay, Inc.*（NYSE: CPAY）今日共同宣布，Corpay跨境业务部已签署长期协议，延续双方已取得卓著成果的独家合作，Corpay将继续担任俱乐部的官方商业外汇兑换合作伙伴。

此次合作汇聚了两家以创新精神和国际视野为核心驱动力的机构。一方是AC Milan，连接着全球超过5亿球迷，在不断发展的同时始终坚守其传统，致力于加强与现有及未来支持者之间的互动。另一方是Corpay，通过创新的解决方案为企业提供支持，帮助它们跨越国界、管理外汇风险，并精准、安全地执行跨境支付。

AC Milan首席营收官Maikel Oettle表示，“我们非常高兴能继续与Corpay携手前行，续签合作伙伴关系体现了我们共同的愿景——加强与全球受众的联系，建立有意义的合作关系，并以前瞻性的视野持续发展。”

Corpay跨境解决方案首席营销官Brad Loder表示，“过去三个赛季，我们有幸担任红黑军团的官方外汇交易合作伙伴。俱乐部团队对我们的信任令我们深感自豪，我们非常高兴能与该运动历史上最成功的俱乐部之一延续多年合作关系。”

关于Corpay
Corpay, Inc. (NYSE: CPAY) Corpay是一家S&P500企业支付跨国公司，帮助企业和消费者以简单、可控的方式支付费用。Corpay的现代支付解决方案套件帮助客户更好地管理车辆相关费用（如加油和停车）、差旅费用（如酒店预订）和应付款项（如向供应商付款）。因此，我们帮助客户节省时间，并最终减少开支。Corpay Cross-Border是指由Corpay, Inc.拥有并运营的法律实体集团。

Corpay – 让支付变得简单。如需了解更多信息，请访问： www.corpay.com

*本文中的“Corpay”主要指Corpay, Inc.的跨境业务部门： https://www.corpay.com/cross-border ；查看Corpay跨境业务部门旗下的完整公司列表，请访问： https://www.corpay.com/compliance

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Corpay联系方式：
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首席营销官
Corpay跨境解决方案
+1 (647) 627-6635
brad.loder@corpay.com

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