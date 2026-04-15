TestMu AI e Quarks Technosoft collaborano per alimentare la prossima era dell'ingegneria autonoma della qualità

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--TestMu AI (già LambdaTest), la prima piattaforma full-stack di ingegneria della qualità basata sull'intelligenza artificiale (Agentic AI), oggi ha annunciato una collaborazione strategica con Quarks Technosoft, azienda leader nell'ingegneria digitale e nella consulenza di qualità, per ridefinire come le aziende affrontano il collaudo del software nell'era dello sviluppo basato sull'intelligenza artificiale.

Mentre le organizzazioni adottano sempre più spesso l'AI per generare codici a una velocità senza precedenti, i modelli di collaudo tradizionali stanno emergendo come il principale ostacolo all'innovazione. Questa collaborazione riunisce le capacità di test autonomi di TestMu AI e le profonde competenze di Quarks Technosoft nella trasformazione dell'ingegneria della qualità per creare un approccio unificato e orientato al futuro alla qualità del software, che sia intelligente, scalabile e di livello aziendale.

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