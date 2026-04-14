AC Milan e Corpay Cross-Border estendono la loro collaborazione

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--AC Milan e Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY), un leader globale nei pagamenti aziendali, oggi hanno annunciato che l'attività Cross-Border di Corpay ha firmato un accordo a lungo termine per estendere l'esclusiva collaborazione di successo come Official Commercial Foreign Exchange Partner (Partner ufficiale per il cambio valuta commerciale) del Club.

Il sodalizio unisce due organizzazioni guidate da una forte attenzione all’innovazione e a una prospettiva internazionale. Da una parte, l’AC Milan connette oltre 500 milioni di tifosi in tutto il mondo, evolvendosi costantemente, restando al contempo fedele alla sua tradizione per rafforzare il coinvolgimento con i tifosi di oggi e di domani.

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